Si bien aún falta más de un año para las elecciones 2027, las principales encuestadoras del país ya empiezan a medir el termómetro social y la imagen de los principales dirigentes políticos.

En esta línea, la consultora Management & Fit publicó su relevamiento nacional de opinión pública correspondiente a mayo de 2026, realizado entre el 11 y el 22 de ese mes, sobre una base de 2200 casos ponderados a nivel nacional.

La sorpresa es que el ranking de imagen de dirigentes nacionales ubica a referentes de La Libertad Avanza tanto en el mejor como en el peor puesto: dos de ellos lideran el primer y segundo lugar, mientras que los otros dos -con un vínculo más estrecho al presidente Javier Milei- cayeron al fondo de la tabla.

Quiénes son los dirigentes mejor y peor evaluados

En cuanto al ranking de dirigentes, la consultora evalúa a 8 oficialistas y 10 opositores y los encolumna por imagen diferencial, es decir, tomando la positiva y restándole la negativa.

La lista la encabezan dos ex-PRO que hoy son clave en la gestión libertaria: la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, con +36,3% de positiva y -47,4% de negativa (diferencial -11,1%), seguida por el ministro del Interior Diego Santilli, con +24,2% y -36,4% (diferencial -12,2%).

De esta forma, la ex ministra de Seguridad de Milei encabeza el podio de los dirigentes favoritos, incluso pese a sus “presiones” y “rebeldías” al Gobierno de las últimas semanas tanto por el polémico pliego de la jueza Michelli como por el Caso Adorni.

En contraste, la hermana del mandatario, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fuguran como los peores evaluados del sistema político argentino.

La secretaria general de la Presidencia registra una imagen negativa del 61,8% y una positiva de apenas el 14,3%, con una diferencia de -47,4 puntos.

Adorni, en tanto, acumula un 63,2% de imagen negativa frente a un 16% positiva, con una diferencia de -47,2 puntos. Su deterioro resulta notable: la encuesta consigna que su imagen negativa aumentó 9 puntos en esta medición respecto de abril, mientras que su imagen positiva creció apenas 3,9 puntos.

Esto evidencia el fuerte impacto en toda la estructura del Gobierno del Caso Adorni, con una investigación abierta en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión pese a que Milei lo sostiene aún en el cargo.

En este sentido, el portavoz presidencial enfrenta así una fuerte presión ciudadana. El 59,2% de los encuestados considera que Adorni debería renunciar a su cargo tras las recientes imputaciones judiciales, cifra que creció 4,1 puntos respecto de abril. Si se suma quienes piden que tome licencia, el número trepa al 79,5%.

Ante la pregunta sobre por qué Milei no le exige la renuncia, el 42,1% cree que Adorni posee información sobre irregularidades internas de gestión. Un 21,9% adicional atribuye esa decisión a la cercanía personal y política con los hermanos Milei.

Diputados

Sergio Massa también figura entre los peor posicionados, con el 57,3% de imagen negativa y solo el 17,3% positiva (-40 puntos). Lo siguen Mauricio Macri (-33,8 puntos) y Cristina Fernández de Kirchner (-24,6 puntos), con negatividades del 52,2% y 54,3% respectivamente.

Por su parte, Javier Milei registra una imagen negativa del 53,8% y una positiva del 31,7%, con una diferencia de -22,1 puntos. Su imagen positiva recuperó 1,9 puntos respecto de abril, aunque la negativa trepó 6,1 puntos en la misma medición.

La desaprobación a Milei alcanzó su pico más alto

La desaprobación de la gestión nacional llegó al 58,1%, el nivel más alto desde el inicio del gobierno de Milei . La aprobación, en tanto, se ubica en el 37,9%, con una suba de apenas 0,7 puntos respecto de la medición anterior.

El nivel de confianza en la gestión también cedió: el 38,2% confía en el Gobierno, mientras que el 60,4% desconfía , con un aumento de 2,2 puntos en la desconfianza respecto de abril.

El impacto del caso Adorni en la percepción ciudadana es directo. El 69,6% de los encuestados declaró que los sucesos de corrupción disminuyeron su confianza en el gobierno, una cifra que creció 10,2 puntos en un solo mes.

La encuesta también registra que, ante una hipotética elección presidencial, el 55% optaría por un cambio total de políticas y equipo de gestión , mientras que el 41,6% elegiría la continuidad —aunque dentro de ese grupo, el 26% lo haría con cambios. La opción de continuidad cayó y la de cambio subió 3,4 puntos respecto de abril.

Inflación y corrupción lideran los problemas del país

La inflación sigue siendo el principal problema del país, aunque bajó al 24,7%, resignando 3,6 puntos respecto de abril. El retroceso de la inflación como preocupación refleja el descenso sostenido del indicador desde su pico histórico de 51,8% registrado a principios de 2023.

La corrupción avanzó al segundo lugar con el 18,6%, subiendo 2,7 puntos en la medición actual. La desocupación ocupa el tercer puesto con el 15,8%, seguida por la pobreza con el 14%.

En el plano personal, los problemas económicos concentran el 71,8% de las menciones. La dificultad para llegar a fin de mes encabeza las preocupaciones individuales con el 23,6%, seguida por los bajos ingresos (19%) y la inseguridad al salir a la calle (12,7%).

La encuesta refleja que, entre quienes desaprueban la gestión, aumenta la mención de inflación, corrupción, desocupación y pobreza. En tanto, entre quienes aprueban, la mayor diferencia se da en la mención de la inseguridad como problema central.