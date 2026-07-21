En esta noticia Elogios para Messi

Milei explicó que el recibimiento a los jugadores se organizó de manera conjunta entre el gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según explicó, se les ofrecieron seis opciones distintas de festejo a los futbolistas.

El Presidente aclaró que la tristeza por la derrota en la final llevó a los propios jugadores a tomar una decisión personal. En sus palabras textuales: “Ellos, evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos“.

En diálogo con LN+, el mandatario remarcó que, más allá del resultado, el Estado debía organizar un recibimiento acorde a la trayectoria del plantel. Lo calificó como “el más importante de la historia argentina”, al recordar que disputó tres finales mundialistas en los últimos cuatro torneos.

Milei se refirió a los valores demostrados por el equipo dentro de la cancha. Destacó la mesura de los jugadores frente a situaciones adversas y su capacidad de pelear los partidos hasta el final, incluso en contextos desfavorables.

Elogios para Messi

El Presidente también dedicó elogios a Lionel Messi, a quien calificó como “el mejor jugador de todos los tiempos”. Sostuvo además que Lionel Scaloni tiene, según su visión, un lugar reservado en universidades de negocios para enseñar liderazgo cuando termine su carrera como entrenador.

Sobre la ausencia de Messi en el recibimiento junto al resto del plantel, Milei pidió comprensión. Señaló que se trata de una decisión personal vinculada al estado emocional del capitán tras la derrota en la final.

Por último, cuestionó a los sectores que, según dijo, criticaron al equipo antes del Mundial y luego cambiaron su discurso tras los resultados positivos. Calificó esas actitudes como parte de “la miserabilidad de algunos espacios políticos”.