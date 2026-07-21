La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 21 de julio de 2026 en México es de 17.38 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.27%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.43 pesos y un mínimo de 17.41 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización retrocedió ligeramente en la última semana (-0.25%) y acumuló una caída más pronunciada en el último año (-7.68%), señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días predominó la debilidad: seis retrocesos y cuatro avances, sin días estables; tras un breve repunte de dos jornadas, cerró con dos caídas consecutivas, dejando saldo negativo.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 7.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.55%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, reflejando un aumento en su valor. Esto se determina porque el dato de 2 es mayor que -1, lo que indica que los últimos días han tenido un desempeño favorable.

Además, el análisis sugiere que esta tendencia al alza podría estar influenciada por factores económicos locales que fomentan la confianza en la moneda.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos o casas de cambio autorizadas por la CNBV; evita a cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones en varias opciones, confirma por escrito el monto neto a recibir, lleva identificación oficial, solicita y guarda el recibo y cuenta el efectivo en ventanilla sin perder de vista tus billetes.

para finalizar, cuida tu seguridad personal: realiza el cambio en horarios y zonas concurridas, evita mostrar grandes sumas y distribuye el dinero. Si usas cajeros, hazlo dentro de sucursales, revisa que no haya dispositivos extraños, rechaza la conversión dinámica (DCC) para que tu banco aplique el tipo de cambio, notifica tu viaje a tu banco y monitorea tus movimientos.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.