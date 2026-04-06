En medio de la mayor tensión global y la escalada del precio del petróleo, los economistas volvieron a ajustar sus proyecciones y anticiparon que el dólar oficial podría cerrar el 2026 por debajo de los $ 1700. Así lo detallaron en una nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC), con estimaciones al 1° de abril En cuanto a la dinámica de los precios, el mercado prevé una inflación del 3% para marzo y una desaceleración gradual, aunque advierten que el Índice de los Precios al Consumidor (IPC) recién perforaría el piso del 2% en agosto. Este escenario se encuentra lejos de las estimaciones oficiales y del deseo del Gobierno de que el guarismo empiece “con cero”. Por otro lado, los especialistas mantienen una mirada cautelosa pero positiva: proyectan un crecimiento económico superior al 3%, en línea con los últimos relevamientos. No obstante, esta cifra aún se ubica por debajo de la meta del 5% que el Ejecutivo estima para 2026. En un contexto de apreciación cambiaria, la mediana de las respuestas de los economistas señala que, a mediados de 2026, el dólar minorista promediaría los $ 1500, una baja de $ 16 respecto a la EMEC publicada en marzo. Asimismo, proyectan que la divisa oficial finalizaría el año en $ 1694, lo que representa una caída de $ 18 en las expectativas de los encuestados. Por otro lado, los privados consideran que el dólar blue alcanzaría los $ 1500 a mitad de este año —misma cifra que en el caso del minorista—, mientras que hacia el cierre de 2026 se situaría en $ 1696. En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) —tipo de cambio que permite acceder a divisas en el exterior mediante la compraventa de activos financieros— se ubicaría en $ 1522 y $ 1700 a mediados y fines de este año, respectivamente. El Banco Central (BCRA) encadenó 59 jornadas consecutivas interviniendo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Desde el inicio de la nueva fase de política monetaria y cambiaria, la entidad adquirió u$s 4318 millones, de los cuales u$s 4242 millones corresponden al primer trimestre. Sin embargo, en términos netos se acumularon aproximadamente u$s 600 millones. Ante la inminente liquidación de la cosecha gruesa, la entidad que preside Santiago Bausilli podría acelerar la acumulación de reservas, con la mirada puesta en dos frentes clave. “Tanto para afrontar los vencimientos de deuda —u$s 12.000 millones entre abril y diciembre de este año y u$s 32.300 millones adicionales en 2027— como para evitar una mayor apreciación del tipo de cambio, que podría intensificar las presiones sobre los productores locales", subrayó la consultora Analytica. Según los economistas que participaron de la EMEC, las reservas brutas podrían alcanzar los u$s 51.254 millones al término de este año. El último día hábil de marzo, las reservas internacionales del BCRA se situaban en u$s 42.091 millones, marcando un retroceso usual por el “efecto fin de mes” que ocasiona el cierre de posiciones y redistribución de encajes en las entidades financieras. Bajo la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI), la consultora 1816 estimó que las reservas netas se ubicaban, al 27 de marzo, en terreno negativo por u$s 13.841 millones. “Según nuestros cálculos, han descendido u$s 4656 millones desde que se firmó el acuerdo con el organismo en abril de 2025, pero aumentaron u$s 569 millones en lo que va de 2026″, detallaron. La mediana de las respuestas de los economistas indica que la inflación de marzo sería del 3%, lo que implica una ligera aceleración del 0,1% respecto de la medición de febrero (2,9%). El INDEC dará a conocer el dato oficial el martes 14 de abril. Para el segundo trimestre del año, estiman un 2,6% en abril; un 2,4% en mayo; y un 2,1% en junio. Según los datos de la EMEC, el índice de precios en julio se situaría en un 2%, mientras que recién en agosto (1,9%) lograría perforar ese piso, igualando los registros de julio y agosto de 2025. De esta forma, los privados entienden que a partir de abril se revertiría la tendencia de aceleración inflacionaria que comenzó en junio del año pasado, luego de que mayo (1,5%) registrara el índice más bajo desde 2020. En cuanto a la variación interanual (diciembre 2025-diciembre 2026), la mediana de las respuestas arrojó una proyección del 29,6%, una cifra ligeramente superior a la estimación registrada en la última edición de la encuesta (28,6%). Luego de dos años consecutivos a la baja, el INDEC informó que el PBI registró un crecimiento del 4,4% en 2025. A esto se suma que el primer dato de 2026 del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) confirmó una suba de 0,4% en enero, mientras que la variación interanual fue de 1,9% (respecto a igual mes del año pasado). Aun así, los especialistas reconocen que la economía evoluciona en “forma de K”: sectores ganadores (minería, agro e intermediación financiera) —los menos intensivos en empleo— y perdedores (construcción e industria), rubros que concentran a gran parte de los trabajadores asalariados privados formales. “En los próximos meses se definirá si los sectores ‘perdedores’ han tocado el piso y comienzan o no a recuperar terreno. La respuesta dependerá, en buena medida, de la evolución del salario real y del crédito: dos variables que todavía no muestran señales robustas de aceleración y que son claves para que el consumo interno reactive a la industria y el comercio”, analizó la consultora Invecq. En cuanto al canal crediticio, Fernando Camusso, economista y titular de Rafaela Capital, explicó que, si la actividad no repunta, hay sectores que necesitan financiar el capital de trabajo “para, por lo menos, sostener ventas con márgenes caídos”. Para el analista, el factor clave es el acceso a una tasa de interés estable. “El Gobierno sabe que tiene que remonetizar la economía, pero lo va a hacer mirando la tasa de inflación. Si la inflación se relaja, entonces vas a ir a una mejora en el nivel de actividad con tasas a la baja. Pero si la inflación no se relaja, vas a tener un sesgo contractivo todavía fuerte, con tasas altas pero sobre todo volátiles”, consignó en diálogo con El Cronista. En ese sentido, Camusso agregó que el Gobierno busca ordenar y equilibrar el crédito “para que empiece a mover la actividad en los sectores que son perdedores en este momento”. En línea con este objetivo, el Banco Nación anunció recientemente que, a partir del lunes 6 de abril, lanzará una nueva línea de financiamiento para pymes, con una TNA del 25%. Bajo este escenario, los resultados del relevamiento se mantuvieron estables respecto de la última EMEC. Los economistas consultados sostienen que el PBI crecerá en torno al 3,1% en 2026, una cifra que se ubica por debajo de la meta del 5% que trazó la actual administración. La mediana de las respuestas proyecta un superávit primario del 1% del PBI para 2026. En paralelo, el Gobierno estima un 1,5%, un objetivo por encima del 1,4% registrado en 2025. Con una recaudación que encadena ocho meses consecutivos de caída real, el impacto fiscal de los cambios impulsados en la reforma laboral y la presión de leyes clave en distintas etapas de implementación—financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad—, el Ejecutivo enfrentará la necesidad de profundizar el ajuste del gasto público. Un informe de PwC advierte que el Gobierno dispone de un conjunto de factores compensatorios que permitirían sostener la meta fiscal o, en el mejor de los casos, superarla. Entre los pilares del ajuste destacan la reducción del gasto en subsidios energéticos —el componente más robusto del recorte—, los ingresos extraordinarios por privatizaciones y concesiones —como los casos de AySA, CITELEC e Intercargo— y la poda de la masa salarial pública, aunque con un margen cada vez más acotado. La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) se realiza una vez al mes desde junio de 2016. En este relevamiento participan bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les solicita que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales. En la edición de este mes participaron LCG, Analytica, ABECEB, Fundación Libertad, Management & Fit y CEPEC.