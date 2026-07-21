Este lunes, 20 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2692 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 20 de julio

1° 2692 11° 8911 2° 0558 12° 1737 3° 1282 13° 6440 4° 5741 14° 3600 5° 1809 15° 2833 6° 8085 16° 6534 7° 3551 17° 9414 8° 9747 18° 0136 9° 7411 19° 6220 10° 7776 20° 6434

¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico suele reflejar preocupación por la salud o la necesidad de atender el bienestar físico y emocional. Puede indicar un llamado a realizar chequeos, descansar más o adoptar hábitos de autocuidado.

También simboliza búsqueda de orientación y sanación interior: quizá requieres consejo experto, poner límites o resolver un problema pendiente. Si el sueño es angustiante, puede ser ansiedad; si es sereno, anuncia alivio y recuperación.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.