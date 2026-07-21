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Este lunes, 20 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2692 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 20 de julio

 269211° 8911
 2°055812° 1737
 3°128213° 6440
 4°574114° 3600
 5°180915° 2833
 6°808516° 6534
 7°355117° 9414
 8°974718° 0136
 9°741119° 6220
 10°777620° 6434

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¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico suele reflejar preocupación por la salud o la necesidad de atender el bienestar físico y emocional. Puede indicar un llamado a realizar chequeos, descansar más o adoptar hábitos de autocuidado.

También simboliza búsqueda de orientación y sanación interior: quizá requieres consejo experto, poner límites o resolver un problema pendiente. Si el sueño es angustiante, puede ser ansiedad; si es sereno, anuncia alivio y recuperación.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.