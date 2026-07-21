Este lunes, 20 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2692 (El Médico).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 20 de julio
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|0136
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|7776
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¿Qué significa soñar con El Médico?
Soñar con El Médico suele reflejar preocupación por la salud o la necesidad de atender el bienestar físico y emocional. Puede indicar un llamado a realizar chequeos, descansar más o adoptar hábitos de autocuidado.
También simboliza búsqueda de orientación y sanación interior: quizá requieres consejo experto, poner límites o resolver un problema pendiente. Si el sueño es angustiante, puede ser ansiedad; si es sereno, anuncia alivio y recuperación.
Recomendación para los jugadores
Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.