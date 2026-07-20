Comprar un celular nuevo ya no pasa únicamente por comparar cámaras, procesadores o batería. Cada vez más usuarios también prestan atención a qué incluye la caja y al valor agregado que ofrece cada marca desde el primer momento. En ese escenario, un nuevo modelo busca diferenciarse al incorporar el cargador, un accesorio que muchas compañías dejaron de incluir.

A la hora de renovar el teléfono, los consumidores buscan un dispositivo que pueda acompañar el ritmo de todos los días, tanto para trabajar como para estudiar, navegar por internet, usar redes sociales o disfrutar de contenidos multimedia. Sin embargo, la gran cantidad de opciones disponibles suele volver más compleja la elección.

En ese contexto, los fabricantes comenzaron a apostar por equipos que ofrezcan un equilibrio entre precio, rendimiento y funcionalidades, sin resignar una buena experiencia de uso. Además, la conectividad 5G se convirtió en una de las características más buscadas por quienes quieren un equipo preparado para los próximos años.

Qué características buscan hoy los usuarios al elegir un celular

Más allá de las especificaciones técnicas, muchos compradores valoran aspectos prácticos como la autonomía de la batería, la calidad de la pantalla y la posibilidad de realizar pagos desde el celular mediante tecnología NFC.

La tecnología de pantalla reduce la fatiga visual durante largas jornadas de uso. Imagen: TCL

También gana protagonismo el cuidado de la vista. Las nuevas tecnologías de pantalla permiten reducir la fatiga ocular durante largas jornadas de uso, una ventaja especialmente importante para quienes pasan varias horas leyendo documentos, navegando por internet o viendo videos desde el teléfono.

A esto se suma una tendencia cada vez más marcada: recibir un equipo listo para usar desde el primer momento, con todos los accesorios esenciales incluidos en la caja, evitando compras adicionales.

TCL K70 5G: el smartphone que llega con cargador y busca destacarse

Entre las alternativas que desembarcan en el mercado aparece el TCL K70 5G, un smartphone pensado para quienes buscan una combinación de rendimiento, autonomía y conectividad a un precio competitivo.

El dispositivo incorpora un procesador Snapdragon 4 Gen 2, una pantalla HD+ de 6,8 pulgadas y una cámara principal de 50 megapíxeles para obtener imágenes de buena calidad. Además, cuenta con una batería de 5200 mAh, que promete acompañar una jornada completa de uso sin depender constantemente del cargador.

Otro de sus diferenciales es la tecnología NXTPAPER, diseñada para disminuir la fatiga visual, junto con compatibilidad con NFC para realizar pagos desde el celular de forma rápida y segura. Disponible en colores Blue y Black, el TCL K70 5G también se distingue porque incluye el cargador en la caja, una característica cada vez menos habitual en la industria y que representa un valor agregado para quienes buscan estrenar un teléfono sin accesorios adicionales.