YPF informó este lunes que habrá un split de sus acciones el próximo 4 de agosto, lo que implicará un cambio en su cotización, que será más accesible para los inversores.

El split será en una relación de 10 acciones por cada acción existente. “Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Tras esta operación, por cada acción de YPF que un accionista posea antes de la fecha de implementación recibirá nueve papeles adicionales, totalizando diez acciones. En consecuencia, el valor nominal de cada acción pasará de $ 10 a $ 1.

La operación se realizará de manera automática, por lo que los accionistas no deberán realizar ningún trámite para recibir las nuevas acciones.

Además, la compañía avanza en el desarrollo de una nueva funcionalidad que permitirá comprar acciones de YPF directamente a través de su app, acercando el mercado de capitales a millones de usuarios de su ecosistema digital.

“Este cambio en el valor nominal reducirá el precio unitario de la acción en el mercado local, facilitando el acceso a un universo más amplio de inversores y favoreciendo una mayor liquidez”, informó la compañía.

La medida no implica cambios en el patrimonio de los accionistas ni en los derechos asociados a sus tenencias.