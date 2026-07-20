Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) anunció la continuidad de su negocio petrolero en Ecuador hasta 2037. A través de su subsidiaria PCR-Ecuador S.A. acordó con el Ministerio de Energía y Minas de aquel país extender el contrato de exploración y explotación del Bloque Pindo, en la Región Amazónica ecuatoriana.

Después de Brasil y Guyana, el tercer mayor productor petrolero sudamericano es Argentina. El cuarto es Colombia (Argentina lo desplazó hace poco) y el quinto es Ecuador, que produce cerca de 500.000 barriles.

Es casi lo que producía Argentina antes de Vaca Muerta.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador EFE / José Jácome

Como parte del nuevo acuerdo, la energética desembolsará más de u$s 69 millones para ampliar el desarrollo del yacimiento y proyecta producir 9,39 millones de barriles de crudo en 11 años.

Además de extender la vigencia de la concesión, el acuerdo contempla la perforación de tres pozos exploratorios y cuatro pozos de desarrollo, así como la implementación de una nueva tarifa unificada de u$s 34,19 por barril una vez que la modificación entre en vigencia.

PCR está presente en Ecuador desde 1999, donde desarrolla actividades de exploración y producción de petróleo crudo.

En la actualidad es el tercer productor privado de hidrocarburos del país con seis áreas de exploración y explotación en la Cuenca Oriental de la Amazonía ecuatoriana y más de 40 pozos productores .

En la Argentina, produce petróleo convencional en áreas de las provincias de La Pampa y Mendoza, con más de 10 áreas operadas y más de 350 pozos productores .

En 2024 amplió su presencia en la industria luego de haber obtenido la aprobación de la provincia de Mendoza para operar Llancanello y Llancanello R, dos áreas que YPF cedió en el marco del Proyecto Andes.

En aquel entonces, la compañía comprometió inversiones iniciales por u$s 56 millones -sobre un paquete total que podría alcanzar los u$s 120 millones- para perforaciones, reactivación de pozos e incorporación de tecnología como geonavegación y calentadores de fondo.

En paralelo, y como parte de su expansión internacional, en 2025 la compañía desembarcó oficialmente en el mercado de Estados Unidos.

La firma de capitales argentinos compró el 15% del proyecto Cherokee, un desarrollo de hidrocarburos no convencionales ubicado en el estado de Oklahoma, dentro de la cuenca Anadarko, una de las zonas petroleras más prolíficas de los Estados Unidos, enfocado en la producción de shale oil y shale gas.

A marzo de este año, PCR registró ventas por u$s 561 millones y una producción bruta de 23.300 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d) en su negocio de oil & gas. Además, la empresa tiene presencia en Uruguay y Chile.

En la Argentina también tiene operaciones en energías renovables y cemento.

De hecho, es el principal fabricante de cemento de la Patagonia y uno de los principales generadores de energía renovable del país . En este último segmento, opera cuatro complejos eólicos en las provincias de Buenos Aires, San Luis y Santa Cruz, con una capacidad instalada de 545 MW.