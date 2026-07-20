Otra marca internacional llega a la Argentina: abrirá en un importante shopping porteño

Después de traer Decathlon, Grupo One anunció la llegada de Kiabi, una cadena francesa de indumentaria que invertirá u$s 20 millones para abrir 20 locales en el país durante los próximos cinco años.

La primera tienda abrirá el 11 de agosto en Florida 313, en pleno microcentro porteño. Tendrá 1500 metros cuadrados y ofrecerá indumentaria para mujeres, hombres, niños y bebés, además de una línea de productos para el hogar.

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Antes de fin de año está prevista una segunda apertura en Portal Rosario, que marcará el inicio de la expansión en el interior.

El plan contempla diez aperturas durante los próximos dos o tres años. En una segunda etapa, la empresa buscará duplicar esa cifra hasta alcanzar unos 20 locales.

Según las proyecciones de la compañía, el proyecto generará alrededor de 300 puestos de trabajo directos y otros 100 indirectos.

La operación local estará a cargo de Grupo One, la sociedad integrada por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez. El grupo fue el responsable del desembarco de Decathlon en la Argentina el año pasado y ya había adelantado que su intención era seguir incorporando nuevas marcas internacionales.

La marca que llega al país

Kiabi nació en 1978 en Francia. Casi cinco décadas después, opera 648 tiendas en 37 países y factura unos 2500 millones de euros al año. La compañía tiene cerca de 10.000 empleados y, desde 2023, también está presente en Sudamérica con una tienda en Uruguay.

La llegada a la Argentina marcará su segundo desembarco en la región. El plan es desarrollar una red de sucursales propias y complementar las ventas con un canal online.

La marca integra Groupe Mulliez, el conglomerado francés propietario de más de 150 empresas de retail, entre ellas Decathlon, Leroy Merlin y Obramax.

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El desembarco de marcas internacionales

Otra de las etiquetas que volvió a apostar por la Argentina es Paul & Shark. La marca italiana regresó al país después de casi dos décadas con la apertura de una tienda en Patio Bullrich.

La marca, fundada en 1976 e inspirada en el universo náutico, ya había tenido presencia local en 2008, aunque terminó cerrando en medio de las restricciones para importar productos.

Ahora volvió con un local enfocado en indumentaria masculina, donde vende camperas técnicas, sweaters, chombas y prendas urbanas importadas de Italia. Los precios arrancan en torno a los $ 200.000 y superan los $ 4 millones.

Según pudo saber El Cronista, para el año próximo analiza abrir una tienda femenina dentro del mismo centro comercial.

En ese mismo shopping también desembarcaron recientemente Montblanc y Adolfo Domínguez. Además, Diesel reinauguró su tienda con un nuevo formato y una estética más contemporánea.

Otros desembarcos

En el segmento masivo, Miniso proyecta una inversión de u$s 50 millones para abrir hasta 100 locales en cinco años, con primeras aperturas en la peatonal Florida y en DOT, donde instalará una tienda de gran formato.

Por su parte, Decathlon volvió al país con una tienda de 3300 m² en Vicente López y un plan de inversión cercano a los u$s 100 millones para abrir hasta 20 locales en cinco años.