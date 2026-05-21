La economía argentina dio un salto considerable en marzo. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el INDEC registró una suba del 5,5% respecto a igual mes del año anterior, revirtiendo el tropiezo de febrero, cuando la actividad había caído un 2% interanual.

En términos desestacionalizados —es decir, eliminando el efecto de las variaciones propias de cada época del año—, el índice subió 3,5% respecto a febrero, la mayor variación mensual registrada en lo que va de 2026. La tendencia-ciclo, que suaviza las oscilaciones de corto plazo, mostró un avance más moderado del 0,4%.

Con este resultado, el acumulado del primer trimestre del año muestra un crecimiento del 1,7% respecto al mismo período de 2025, superando el -0,2% que arrojaba el bimestre enero-febrero.

El campo y la minería, los grandes impulsores

De los quince sectores que componen el EMAE, catorce registraron subas en la comparación interanual. Solo la Administración Pública cayó.

El sector con mayor crecimiento fue Pesca, que trepó un 30,9% interanual, aunque su peso relativo en la economía es acotado. En términos de incidencia —es decir, cuánto aportó cada sector al 5,5% total—, el podio lo ocuparon:

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura : creció 17,9% y aportó 1,42 puntos porcentuales (p.p.) al resultado global. Fue el sector de mayor impacto positivo.

Impuestos netos de subsidios : aportaron 1,10 p.p., con una variación del 6,5%.

Industria manufacturera : subió 4,6% y sumó 0,67 p.p.

Explotación de minas y canteras: avanzó 16,3% y contribuyó con 0,63 p.p.

La suma de agricultura, industria y minería aportó en conjunto 2,7 puntos porcentuales al crecimiento del mes.

La Construcción también tuvo un buen desempeño, con una suba del 7,6% interanual, mientras que el Comercio creció 2,2% y la Intermediación Financiera avanzó 8,8%.

El único sector que registró una caída en la comparación interanual fue la Administración Pública y Defensa, que bajó 1,2% y le restó 0,06 p.p. al crecimiento general. Se trata del décimo cuarto mes consecutivo en que esta actividad muestra números negativos en términos interanuales, en el marco del proceso de ajuste del gasto público que viene llevando adelante el Gobierno.

La Construcción tuvo un buen desempeño: con una suba del 7,6% interanual (Fuente: Archivo).

Enero había mostrado un crecimiento moderado del 1,5% interanual, pero febrero sorprendió negativamente con una caída del 2%, la primera desde noviembre de 2024. El mes de febrero suele ser afectado por el ciclo agrícola y el efecto del calendario, lo que en parte explica la volatilidad .

Marzo, en cambio, contó con el impulso de una cosecha gruesa en curso y una actividad industrial que retomó el terreno perdido. El número índice de la serie original llegó a 158,6 puntos (base 2004=100), el valor más alto del trimestre.

A lo largo de 2025, la economía había mostrado una tendencia positiva sostenida, con crecimientos interanuales que oscilaron entre el 2,2% y el 7,8%. El inicio de 2026 genera algunas señales mixtas, aunque el dato de marzo devuelve cierto optimismo.

“Actividad volando”: qué dijo el Gobierno del dato del EMAE

El Poder Ejecutivo no fue ajeno al exponencial crecimiento económico registrado en el tercer mes del año. Fue el ministro de Economía el primero en destacarlo a través de su cuenta de X: “Con este registro, el EMAE desestacionalizado acumuló un crecimiento de 0,5% en relación a diciembre de 2025 y se ubicó en un nuevo máximo histórico”.

EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ALCANZÓ UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO EN MARZO



✅ En marzo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 3,5% mensual en la serie desestacionalizada y de 5,5% en la comparación con igual mes de 2025

✅ Con este… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 21, 2026

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda ponderó que “14 de los 15 sectores del EMAE registraron crecimiento en la comparación interanual“, lo cual destacó, porque ”en términos de su incidencia sobre el nivel general, se destacaron las subas en Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (+17,9% i.a.), Industria Manufacturera (+4,6% i.a.), Explotación de Minas y Canteras (+16,3% i.a.) y Transporte y Comunicaciones (+4,7% i.a.)“. El propio Javier Milei citó el posteo del referente del equipo económico y sentenció: “¡Actividad volando!“.