En la sesión de apertura de este martes, 21 de julio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1429 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,12% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar retrocedió -0.31% y en el último año acumuló una caída de -1.24%, reflejando una tendencia bajista moderada en el periodo.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización de la moneda dólar ha experimentado un aumento continuo, manteniendo una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este ascenso sugiere una mayor confianza en la economía y un potencial aumento en la demanda de dólares por parte de los inversores.

Por otro lado, la tendencia al alza también podría verse influenciada por factores externos como cambios en la política económica o eventos globales que impacten el mercado financiero. Será importante seguir de cerca esta evolución para analizar su sostenibilidad en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 3.07%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.46%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.