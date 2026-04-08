Las cámaras empresarias que agrupan a las compañías de colectivos anunciaron este martes una reducción en la frecuencia del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este miércoles, la medida continúa vigente, a pesar de que la Secretaría de Transporte confirmó la transferencia de los subsidios nacionales a las empresas, en respuesta al reclamo del sector. Los empresarios del transporte público califican de “inviable” la situación económica y advierten que se dificulta el pago de los salarios. La protesta se da luego del aumento tarifario aplicado el 18 de febrero y en medio de una nueva suba del combustible impulsada por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), explicó la situación en declaraciones a FutuRock: “Al subir tanto el combustible y tampoco girar el monto del 60% del subsidio que se transfiere en los primeros días del mes, se vuelve inviable el tema. Incluso hoy las empresas no tienen fondos para pagar los sueldos de mañana, que es el cuarto día hábil”. En la misma línea, Daniel Tenisci, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), sostuvo en medios radiales que las compañías se vieron obligadas a disminuir los servicios desde la semana pasada por el aumento de los costos operativos. “Realizamos una racionalización del servicio. El aumento del combustible ha llegado a precios siderales”, afirmó. Las líneas de colectivos de la ciudad y provincia de Buenos Aires que actualmente circulan con frecuencia reducida son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197. La Secretaría de Transporte confirmó que en el transcurso de este miércoles se transferirán los subsidios nacionales a las empresas. Sin embargo, las frecuencias seguirán reducidas, ya que los empresarios sostienen que el dinero que reciben no cubre la totalidad de la deuda acumulada. La continuidad de la medida quedará en manos de las compañías de transporte. Mientras tanto, desde el Gobierno aseguran que continuarán las gestiones para alcanzar un acuerdo y evitar un paro total del servicio. “Mañana (por hoy) se pagan los subsidios de Nación a las empresas, en el cuarto día hábil del mes. Depende de ellas que se restituyan los servicios habituales”, señalaron voceros oficiales a la Agencia Noticias Argentinas. Además, confirmaron que el jueves a las 11 habrá una reunión entre autoridades de Transporte y las cámaras empresarias del sector.