Con la situación económica local en mente y el aumento del combustible por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, los empresarios de transporte que ya aumentaron las tarifas, tomaron también la decisión de reducir la frecuencia de los colectivos en AMBA. En este sentido, desde el sector evalúan suspender el servicio este miércoles, mientras el gobierno nacional negocia a contrarreloj. Qué se puede esperar. Desde el viernes pasado, largas filas de pasajeros se pudieron ver en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El 31 de marzo pasado los empresarios de transporte público anunciaron una reducción en las frecuencias de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este martes varias líneas circularon con hasta un 30% menos de unidades. En este sentido, empresas de colectivos advirtieron en medios radiales este miércoles podría no haber transporte tras calificar de “inviable” la situación económica y señalar que “no tienen para pagar los sueldos”. “Al subir tanto el combustible y tampoco girar el monto del 60% de subsidio que se giran los primeros días hace inviable el tema. Incluso hoy las empresas no tienen para pagar los sueldos de mañana, que es el cuarto día hábil", dijo Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), a FutuRock. Esto se da en el marco en que ya el 18 de febrero de 2026 entró en vigor un aumento importante para la mayoría de las líneas nacionales que circulan por el AMBA. El último aumento entró en vigencia el lunes 16 de marzo de 2026 y fue de aproximadamente 7,6 % para las líneas nacionales, sumando al ajuste ya aplicado en febrero. Ese incremento forma parte de un esquema de aumentos que comenzó con una suba más grande el 18 de febrero de 2026, cuando el boleto mínimo pasó de alrededor de $494 a $650 y luego a $700 en marzo. “Que mañana funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato, sino mañana no se qué empresa va a trabajar“, dijo Pasciuto. Desde la Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann, indicaron que mañana se pagarán los subsidios a las empresas y recordaron que se trata del cuarto día hábil. En esta línea, voces calificadas indicaron a El Cronista que hay conversaciones con las empresas de transporte y confirmaron que mañana seguramente se concretará una reunión. Sobre si mañana habrá o no colectivos, la respuesta es contundente: “Depende de ellos”. “Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos”, afirmó una voz allegada a Herrmann. Asimismo, desde el gobierno aseguraron que las empresas buscan generar dardos mediáticos y calificaron de “extorsiva” la avanzada pública de los reclamos. “Es una avanzada un tanto extorsiva, con pasajeros de por medio”, aseveraron. Sobre la posibilidad de que los subsidios sean aumentados, como reclaman los empresarios, el gobierno dejó la pregunta en suspenso. No está claro si se llegará a un acuerdo monetario el día de mañana.