Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 9 de julio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.336,37 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.77%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.19%.

En las últimas 2 sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia claramente bajista, con una breve alza al inicio, una racha de caídas, un repunte de dos jornadas y cierre otra vez a la baja.

La cotización del Dólar de hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Este aumento puede indicar un mayor valor del Dólar, lo que podría influir en las decisiones económicas en el corto plazo.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este jueves, 9 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia pagarán 333,637.01 pesos colombianos; 200 dólares costarán 667,274.02 pesos colombianos y 500 dólares, 1,668,185.05 pesos colombianos.