Los empresarios de transporte decidieron reducir la frecuencia de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este martes y podrían suspender el servicio este miércoles 8 de abril. El descenso de la cantidad de colectivos se vio reflejado desde el viernes pasado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se produjeron largas filas de pasajeros. Varias líneas redujeron hasta un 30% de sus unidades. Los empresarios de transporte, que ya aumentaron las tarifas el 18 de febrero pasado, califican de “inviable” la situación económica y se dificulta el pago de los sueldos. Esta protesta se da en medio de otra suba del combustible a causa del conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) manifestó en FutuRock: “Al subir tanto el combustible y tampoco girar el monto del 60% de subsidio que se giran los primeros días hace inviable el tema. Incluso hoy las empresas no tienen para pagar los sueldos de mañana, que es el cuarto día hábil". En tanto, la Secretaría de Transporte confirmó que mañana se concretará una reunión, según voces calificadas que dialogaron con El Cronista. Además, este miércoles se pagarán los subsidios a las empresas y recordaron que se trata del cuarto día hábil. Sin embargo, si mañana habrá o no colectivos, depende de los empresarios. Desde la secretaría aseguraron que están haciendo todo el trabajo necesario para que no se lleve adelante el paro. El 18 de febrero de 2026 entró en vigor el aumento para la mayoría de las líneas nacionales que circulan por el AMBA y entró en vigencia el lunes 16 de marzo. El mismo fue de 7,6% para líneas nacionales. Sin embargo, volvió la tensión esta semana tras las declaraciones radiales de los empresarios de colectivos y la respuesta del Gobierno que calificaron de “extorsiva” la avanzada pública de los reclamos, ya que hay pasajeros de por medio. Hasta el momento no está oficializado si habrá paro o no de colectivos, sin embargo, en las últimas horas de este martes se sabrá la decisión final.