El cuidado personal masculino dejó de limitarse al afeitado tradicional. En los últimos años, los dispositivos eléctricos ganaron protagonismo por ofrecer soluciones más rápidas, cómodas y precisas para mantener la barba, el cabello y las patillas desde casa, sin necesidad de acudir a una barbería.

Este cambio también responde a una nueva forma de consumo. Cada vez más usuarios priorizan productos que les permitan optimizar el tiempo y obtener buenos resultados con un solo equipo. La combinación entre tecnología, practicidad y facilidad de uso convirtió a estos dispositivos en una categoría en crecimiento dentro del mercado.

Qué aspectos conviene evaluar antes de comprar un equipo de grooming

Al momento de elegir un dispositivo para el cuidado personal, los especialistas recomiendan prestar atención a la precisión de corte, la autonomía de la batería, el sistema de carga y la ergonomía. Estos factores inciden directamente en la experiencia de uso y en el rendimiento del equipo a largo plazo.

También es importante considerar los accesorios incluidos. Elementos como cabezales intercambiables, cepillos de limpieza o aceite lubricante facilitan el mantenimiento del equipo y ayudan a prolongar su vida útil, además de mejorar el resultado en cada uso.

La incorporación de este tipo de dispositivos también refleja un cambio en las rutinas de cuidado personal. La posibilidad de realizar retoques desde el hogar, en pocos minutos y con un solo equipo, hizo que cada vez más usuarios prioricen soluciones prácticas que se adapten al ritmo diario, sin resignar precisión ni comodidad.

La configuración del equipo también es un aspecto determinante al momento de la compra. Los dispositivos que incorporan varias posiciones de corte brindan mayor flexibilidad para realizar diferentes estilos, mientras que las cuchillas de acero inoxidable favorecen un corte preciso y una mayor durabilidad. Estas características son especialmente valoradas por quienes buscan un único equipo para resolver distintas necesidades de cuidado personal.

Además de las prestaciones, las condiciones de compra también pueden inclinar la balanza al momento de elegir un equipo. Los descuentos y las opciones de financiación permiten acceder a este tipo de dispositivos con un menor desembolso inicial, un aspecto que suele ser tenido en cuenta por quienes buscan renovar sus herramientas de cuidado personal.

En ese contexto, COTO Supermercado incorporó a sus promociones el kit de grooming TOP HOUSE PG-2000, pensado para quienes buscan una solución práctica para su rutina diaria. El equipo cuenta con siete posiciones de corte, cuchillas de acero inoxidable e incluye cable de carga USB, aceite lubricante y cepillo de limpieza para su mantenimiento. Además, puede adquirirse con 25% de descuento en un pago o en 12 cuotas sin interés, según las condiciones vigentes de la cadena.