Por la llave 4 del Mundial, Argentina y Suiza se enfrentan el sábado 11 de julio desde las 22:00 (hora Argentina, GMT-3), en el estadio Kansas City. Este encuentro de cuartos de final promete ser electrizante, ya que la Albiceleste, actual campeona y única selección sudamericana en contienda, se medirá con La Nati, un equipo que anhela alcanzar por primera vez las semifinales de un torneo tan prestigioso.

La selección de Argentina llega a este partido tras una emocionante remontada ante Egipto, donde ganó 3-2, siendo Lionel Messi una vez más el protagonista al registrar su noveno gol en este Mundial y llegar a 21 en total en Copas del Mundo, una marca que lo posiciona como el máximo goleador histórico en este torneo.

Con un recorrido notable en la fase de grupos, Argentina se presentó con contundencia: un 3-0 sobre Argelia, un 2-0 ante Austria y un 3-1 frente a Jordania, lo que les permitió avanzar con el puntaje ideal. En los 16avos de final, demostraron su fortaleza al vencer a Cabo Verde en un partido muy disputado, ganando también por 3-2.

Por su parte, Suiza logró su clasificación a los cuartos luego de una intensa eliminación de Colombia via penalidades, tras un encuentro que culminó sin goles en 120 minutos. La defensa helvética ha sido un pilar fundamental en su campaña, permitiendo solo dos goles en cinco partidos.

El conjunto dirigido por Murat Yakin también tuvo un desempeño sólido en la fase de grupos, donde quedó en primera posición del Grupo B: un empate 1-1 ante Qatar, una victoria contundente de 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina y un 2-1 frente a Canadá. En octavos, cómodamente superaron a Argelia 2-0.

Suiza busca romper su propio récord, ya que la mejor actuación previa fue alcanzar los cuartos de final en 1934, 1938 y 1954. La Albiceleste, en su búsqueda por revalidar el título, se enfrenta a un reto que podría marcar historia en su camino hacia un segundo campeonato consecutivo.

Resultados de Argentina en el Mundial

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Octavos de Final: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)

Resultados de Suiza en el Mundial

Fase de Grupos: Catar 1 vs Suiza 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 4 vs Bosnia-Herz. 1 (18 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Suiza 2 vs Argelia 0 (3 de julio)

Octavos de Final: Suiza 0 vs Colombia 0 (4-3 en penales a favor de Suiza) (7 de julio)

Horarios según país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas