El Banco Nación cerró la colocación de su segunda emisión de títulos de deuda en el mercado de capitales local, alcanzando un monto total equivalente a u$s 270 millones, correspondiente a las Clases 4, 5 y 6, destinados a obtener fondos para mantener el liderazgo en el otorgamiento de préstamos al sector privado argentino.

Detalles

Las condiciones finales de cada clase fueron:

* Clase 4: Pesos – Tasa: TAMAR + 3.25%

* Clase 5: Dólares (MEP) – Tasa: 6%

* Clase 6: UVA – Tasa: 6.5%

El objetivo del Banco era obtener el equivalente a u$s 150 millones y, con el monto, tasas y plazos obtenidos, podrá seguir liderando el financiamiento a las familias y pymes argentinas.

Con esta operación la entidad continúa ejecutando su programa global de emisiones por hasta u$s 1500 millones y profundiza su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo, fortaleciendo su capacidad para acompañar el crecimiento de la economía real mediante instrumentos transparentes y competitivos en el mercado de capitales.

Para hipotecarios

En la primera emisión habían sido colocados el equivalente a u$s 370 millones, con una tasa TAMAR +4,25% en la Clase 1; +5,5% en dólar MEP en la Clase 2; y, especialmente, UVA +5,25% en la Clase 3 destinada a financiar su línea de hipotecas para la vivienda.

“Hoy gran parte de la plantilla ha sido afectada a la atención hipotecaria, gente que revista en gerencias de Banca Empresas, Banca Personas, Banca Pública y hasta de Sucursales”, revelan las fuentes al tanto de la negociación, en estricto off the record.

El mandato del vicepresidente Alejandro Henke, es aprovechar la curva de los bonos globales de deuda soberana de Argentina, que está fuertemente invertida. Tasas de corto plazo muy altas: los bonos que vencen más temprano (como el GD30) rinden mucho más que los bonos a largo plazo, como el GD41 o GD46.

Riesgo de default

Esto refleja que el mercado percibe un riesgo de default muy alto en el corto plazo. Los inversores exigen un retorno inmediato altísimo porque dudan de la capacidad o voluntad de pago en los próximos años, mientras que el largo plazo queda en un terreno de total incertidumbre.

En este contexto, los bonos del BNA pretenden destacarse por presentar una duration modificada atractiva para los inversores