Batalla cultural y desregulación: qué dice el ‘paper’ de Milei que busca darle “marco teórico” a su gobierno

Desde Tucumán, en el marco de la tradicional vigilia por el 9 de Julio, Javier Milei hizo un análisis de su gestión y destacó la importancia del Pacto de Mayo del que se cumplen este jueves dos años.

“El objetivo era quitarle la bota a las provincias”, aseguró al hablar frente a la histórica Casa de Tucumán. En materia económica, planteó: “Estamos desendeudando al país”.

Ante los 10 gobernadores que llegaron hasta la provincia norteña, más la vicepresidenta Victoria Villarruel, que estuvo pero no fue mostrada por la transmisión oficial, el Presidente anticipó la agenda de reformas con la que buscará avanzar en el Congreso en los próximos meses.

El mandatario pidió ser evaluado por la cantidad de reformas concretadas antes de las próximas elecciones. “Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país”, afirmó ante los gobernadores presentes.

La lista de prioridades del oficialismo

Milei detalló que las tres prioridades inmediatas del Gobierno pasan por tres proyectos concretos. El primero apunta a modificar el régimen de Zona Fría para eliminar subsidios energéticos indiscriminados.

Según explicó, la reforma busca concentrar la ayuda estatal en los sectores que efectivamente la necesitan. El mandatario sostuvo que hoy “los más vulnerables sigan financiando la energía de quienes sí pueden pagarla”.

El segundo proyecto prioritario es la modificación de la ley de Inocencia fiscal, con el objetivo declarado de volverla universal y más previsible para los contribuyentes de todo el país.

La tercera iniciativa central es la reforma política, pensada para reordenar la relación entre el Estado y la ciudadanía. Milei buscó diferenciarla del esquema actual, que la gente sea “un instrumento de la política”.

El Gobierno también avanza con una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. La propuesta busca que la entidad priorice preservar el valor de la moneda por sobre el financiamiento estatal.

El Pesidente fue contundente al respecto y afirmó que la medida pondrá fin a “91 años de estafas de la política a los argentinos de bien”.

Presidencia

A esa lista se suma un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Milei lo definió como una herramienta para proteger un derecho que, según dijo, fue “sistemáticamente vulnerado por la política” durante décadas.

Entre los avances ya concretados, el mandatario destacó el proyecto conocido como super RIGI, que ya cuenta con media sanción legislativa en el Congreso nacional.

Milei anunció además su primer gran candidato de inversión: una iniciativa privada por más de u$s 1200 millones para construir un nuevo reactor nuclear en el país. El mandatario calificó el anuncio como “la noticia más importante del sector nuclear en 20 años” y lo vinculó directamente con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo.

El paralelismo con 1816

Durante su discurso, el mandatario trazó un paralelismo entre la actualidad y la independencia de 1816. Comparó las restricciones económicas actuales con el modelo colonial que limitaba a las provincias del Virreinato.

Captura de video

En ese sentido, mencionó críticamente la ley de glaciares, las retenciones al campo y los tipos de cambio diferenciales como parte de esas “injusticias estructurales” heredadas.

Milei remarcó que la eliminación de las retenciones al agro sigue siendo un objetivo del Gobierno, aunque condicionado a la evolución del superávit fiscal.

El presidente cerró su intervención agradeciendo el respaldo de Estados Unidos y los acuerdos de libre comercio firmados en tiempo récord. Calificó al gabinete actual de “patriotas” comparables a los líderes de 1816.

Finalmente, pidió no desatender la voluntad expresada por los votantes en las últimas elecciones. “A ellos debemos nuestro mandato”, sostuvo, antes de cerrar el acto con vivas a la patria.

El apoyo de más de una decena de gobernadores

El mandatario estuvo acompañado por más de 10 gobernadores, de diferentes extracciones políticas, considerados como dialoguistas y aliados para el Gobierno. Entre los presentes, estuvieron: