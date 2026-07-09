El dólar cotiza a 17.54 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 9 de julio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.21%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.57 pesos y un mínimo de 17.56 pesos.

El Dólar subió 0.43% en la última semana, pero en el último año acumula una variación de -5.58%, mostrando debilidad en el periodo anual.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró sesgo alcista (6 avances y 4 retrocesos), con rachas cortas y sin caídas prolongadas; pese a cerrar con descenso, el balance es positivo.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.89%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.57%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que en los últimos días la moneda ha ido aumentando su valor de manera constante, lo que podría beneficiar a aquellos que buscan invertir en divisas.

Sin embargo, es importante mantener un enfoque cauteloso, ya que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. Factores externos como la política económica y los cambios en el mercado pueden influir en esta tendencia.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.