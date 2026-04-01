A causa la guerra en Medio Oriente, los precios de los combustibles se dispararon a nivel global, lo que trae consecuencias en distintos aspectos. En ese contexto, el gremio de colectivos anunció que distintas líneas reducirán la frecuencia del servicio. Puntualmente, a causa de las subas en el gasoil y la falta de respuesta que denuncian por parte de los organismos nacionales. La decisión alcanza tanto a líneas de jurisdicción nacional como provincial. Esto incluye a grandes operadores del sector como el grupo DOTA, y se espera que tenga un impacto directo en los usuarios que se movilizan en este transporte. La decisión se comunicó en un documento firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.) y la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.). “La medida responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales, y a la falta de reacción de las autoridades pese a los oportunos reclamos que les fueron formulados", destacaron en el escrito. “Lamentamos los inconvenientes ocasionados y solicitamos comprensión a los usuarios", sostuvieron. “Asimismo, reiteramos el urgente pedido a las autoridades para que se adopten medidas que permitan garantizar la normal prestación del servicio, cuya operación se encuentra en serio riesgo”, remarcaron antes de firmar. La medida se implementará partir de este miércoles 1° de abril del 2026. El recorte implicará una menor cantidad de unidades en circulación, lo que podría traducirse en mayores tiempos de espera, sobre todo en horarios pico. Cabe destacar que estas tres cámaras representan el 85% de las líneas de colectivos en AMBA, las cuales la Secretaría de Transporte le reconoce un subsidio menor al precio del gasoil. En ese sentido, habrá negociación entre las partes para intentar llegar a una solución. La Secretaría de Transporte oficializó a mitad de marzo una nueva suba del boleto de colectivo. Los nuevos cuadros tarifarios se publicaron en el Boletín Oficial a través de la Resolución 11/2026. La suba es del 31% y alcanza a todo el transporte público automotor urbano y suburbano de jurisdicción nacional. De este modo, el boleto de colectivo aumentó para las 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el anexo publicado, para las líneas categorizadas como “Suburbanas Grupo I (SGI)”, el boleto mínimo (0-3 km) pasa a $ 650 con SUBE nominalizada y $ 1.033,50 sin nominar. En tanto, para las líneas “Suburbanas Grupo II (SGII)”, se fija una tarifa terminal de $216,24 y una base pasajero/km de $33,03, con un boleto mínimo de $855,17 (y $1.359,72 para SUBE sin nominar).