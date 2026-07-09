Benito Fernández incorpora una nueva unidad de negocios su marca. Después de decidir el cierre de su línea de ropa por la caída del consumo y la pérdida de competitividad en la industria textil, el diseñador ahora desembarca en el real estate con su primer desarrollo residencial, un proyecto que demandará una inversión de entre u$s 3,5 millones y u$s 4 millones.

El edificio se construirá en La Plata. La obra comenzará en octubre y tendrá un plazo de tres años. Además, marcará el inicio de una estrategia con la que Fernández buscará llevar este concepto a otras ciudades del país.

El desarrollo estará a cargo de Massey & Asociados junto a Mandaglio Estudio. Tendrá 34 departamentos, con una superficie de 3090 metros cuadrados.

El fin de una etapa

La decisión llega apenas unos meses después de que Fernández decidiera cerrar su línea de prêt-à-porter, una medida que puso fin a una unidad que empleaba a 14 personas y trabajaba con ocho talleres externos.

Al explicar esa decisión, aseguró que producir en la Argentina se había vuelto inviable por la combinación de la caída del consumo, la presión impositiva, los costos financieros y la apertura de las importaciones sin un período de adaptación.

El diseñador vistió, en distintos momentos, a Valeria Mazza y Pampita, aunque su gran fan es Máxima Zorreguieta. Fernández elige la moda de la reina de Holanda desde hace 20 años.

A partir de entonces resolvió concentrar toda su actividad en la alta costura. Ese esquema le permite trabajar únicamente sobre pedido, reducir la inversión inicial y evitar el descalce financiero que implicaba fabricar colecciones completas para venderlas a 30, 60 o 90 días.

Además de potenciar las licencias que ya desarrolla en categorías como perfumes, muebles y otros productos, Fernández decidió avanzar con un proyecto que tenía pendiente desde hacía años.

“Siempre me gustó la arquitectura y la decoración. Era un pendiente que tenía”, contó. También recordó que su padre, aunque era médico, más tarde se dedicó a la construcción. “Siempre imaginaba cómo refaccionaría un edificio cuando iba por la calle”, recordó.

Cómo será el proyecto

El edificio, que contará con 13 pisos, tendrá 34 unidades distribuidas en planta baja. Del total, 11 serán lofts y las restantes 23, departamentos de dos dormitorios.

Según anticipó la desarrolladora, el valor de lanzamiento será de alrededor de u$s 2600 por metro cuadrado, con unidades desde u$s 105.000 y otras que rondarán los u$s 200.000.

Fernández participó en algunas decisiones vinculadas al proyecto. Entre ellas, la incorporación de un coworking en lugar del tradicional SUM, dormitorios de mayores dimensiones , un espacio para recibir paquetes y un bicicletero.

El plan para crecer

La Plata será apenas el primer paso. El diseñador aseguró que este desarrollo dará origen a una nueva unidad de negocios dentro de su marca y adelantó que ya mantiene conversaciones para replicar el modelo en otros mercados.

Entre las alternativas que analiza mencionó ciudades de la costa, el norte argentino y Funes, en Santa Fe. La idea, explicó, es adaptar cada edificio a la identidad de cada lugar, en lugar de repetir un mismo diseño.

“Me entusiasma que no sean todos iguales”, concluyó.