Una localidad argentina ha realizado un avance significativo en el ámbito de la infraestructura urbana y transporte público al inaugurar la primera parada de colectivos con aire acondicionado en el país. Esta iniciativa, que se ha vuelto rápidamente viral en las redes sociales, posiciona a Argentina como líder en innovación en movilidad urbana y en el confort de los pasajeros. La innovadora parada se encuentra en la provincia de San Juan, específicamente en la ciudad de Rivadavia. Fue instalada en un lugar estratégico de alto tránsito, con el objetivo de mejorar la experiencia diaria de miles de usuarios del transporte público durante los calurosos días de verano. El innovador refugio climatizado se localiza en la Plaza Madre Universal, sobre la Avenida Libertador, una de las arterias claves del departamento de Rivadavia, en San Juan. Desde el municipio explicaron que la parada climatizada integra una política pública destinada a situar al ciudadano en el centro, modernizar el entorno urbano y elevar la calidad del transporte público. Se trata de un módulo cerrado de vidrio, completamente sellado, que permite a los pasajeros esperar el colectivo resguardados tanto del calor extremo del verano como del frío intenso del invierno, dos características comunes del clima sanjuanino. Además, cuenta con una puerta corrediza automática, bancos internos para la espera, iluminación LED interior y exterior, junto a una pantalla digital que proporciona información en tiempo real sobre los recorridos y la llegada de los colectivos. Aquellos pasajeros que se dirijan a esta nueva parada tendrán la oportunidad de utilizar las siguientes líneas que recorren la capital sanjuanina: Dentro de un comunicado, el intendente Sergio Miodowsky informó que esta obra es parte de un plan de seis paradas que se establecerán en ubicaciones estratégicas de Rivadavia. Las futuras instalaciones se ubicarán en: La inauguración de la primera parada de colectivos con aire acondicionado en Rivadavia marca un hito en la modernización del transporte público en Argentina. Este avance no solo mejora la comodidad de los pasajeros, sino que también establece un precedente para futuras iniciativas en otras localidades del país, que podrían seguir el ejemplo sanjuanino en la búsqueda de soluciones innovadoras para el transporte urbano. El intendente Sergio Miodowsky destacó que la nueva parada es solo el comienzo de un ambicioso plan que incluye la instalación de seis paradas adicionales en puntos estratégicos de la ciudad. Estas nuevas paradas se enfocarán en facilitar el acceso a lugares clave como hospitales y universidades, garantizando así un servicio más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.