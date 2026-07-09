Durante una ola polar, mantener la casa calefaccionada se convierte en una prioridad, aunque también representa un desafío para el consumo energético del hogar. En ese contexto, cada vez más personas buscan equipos capaces de sostener una temperatura estable, distribuyendo el calor de manera uniforme y evitando un uso innecesario de electricidad.

La elección del sistema de calefacción depende del tamaño de los ambientes, la frecuencia de uso y el nivel de aislamiento de la vivienda. Entre las alternativas disponibles, los equipos eléctricos ganan protagonismo por su practicidad, ya que no requieren instalación compleja y pueden utilizarse en distintos espacios de la casa.

Las funciones que ayudan a reducir el consumo eléctrico

Más allá de la potencia, uno de los aspectos más valorados es la incorporación de tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia energética. Funciones como el modo ECO, los temporizadores programables y los termostatos digitales permiten regular el funcionamiento del equipo según las necesidades de cada momento, evitando un consumo mayor al necesario.

También es recomendable optar por calefactores que incorporen sistemas de protección contra sobrecalentamiento, una característica que aporta mayor seguridad durante un uso prolongado, especialmente en los días de temperaturas extremas.

Los sistemas de protección contra sobrecalentamiento mejoran la seguridad del calefactor.

Cómo aprovechar mejor la calefacción durante una ola polar

El rendimiento de cualquier calefactor también depende de los hábitos de uso. Mantener puertas y ventanas bien cerradas, sellar filtraciones de aire, utilizar cortinas gruesas y ventilar los ambientes durante pocos minutos en los momentos de mayor temperatura exterior son medidas que ayudan a conservar el calor y mejorar la eficiencia del equipo.

Otra recomendación es mantener una temperatura constante en lugar de encender y apagar el calefactor de manera continua. De esta forma, el equipo trabaja de forma más estable y se evita un consumo elevado provocado por los cambios bruscos de temperatura.

Dentro de las alternativas disponibles para calefaccionar el hogar, el Convector CN2400R de Liliana incorpora funciones orientadas al confort y al ahorro energético. El equipo ofrece modo ECO, timer programable de 24 horas, display digital y un funcionamiento silencioso que favorece el uso continuo en distintos ambientes de la casa. Además, cuenta con protección contra sobrecalentamiento, una característica que suma seguridad durante el invierno. El producto se encuentra disponible a través de www.liliana.com.ar