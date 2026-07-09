Milei y Jaldo: entre competir y ser aliados, cuál es el margen para un acuerdo en Tucumán
En LLA aseguran que irán con candidato propio a la gobernación, mientras que el oficialismo necesita del peronismo aliado para aprobar la reforma electoral. El vínculo con Catalán y las tensiones que empantanan los acuerdos.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 9 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.