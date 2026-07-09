El vínculo entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, atraviesa una etapa de ambigüedad en el marco de los acuerdos electorales camino al 2027 . Por un lado, los dirigentes libertarios describen a la relación como “institucional”, mientras que desde el seno armador buscan entablar alianzas con las provincias para asegurarse la reelección del jefe de Estado .

El mandatario no le esquiva las fotos amigables a Jaldo, con quien se encontró nuevamente este martes a la noche en la vigilia por el 9 de julio. El gobernador de Tucumán se enmarcó como el primer peronista disidente desde la asunción de Milei, con la creación de un pequeño bloque aparte en la Cámara de Diputados llamado “Independencia”, el cual fue y sigue siendo clave para la aprobación de las reformas del Gobierno nacional .

“La posibilidad de acuerdo no creo que sea tan fácil en Tucumán. No sé cómo Jaldo plantearía eso al peronismo local ”, evaluaron referentes de La Libertad Avanza en la provincia, en diálogo con El Cronista.

El dilema no es ajeno al mismo que sufren otros mandatarios peronistas que, ya desde el 2025, apostaban a distanciarse lo suficiente del Gobierno para ser competidores , pero no tanto como para mantener una alianza puertas adentro con Karina Milei en lo que respecta al funcionamiento del Congreso.

Según indicaron los mismos dirigentes, LLA tendrá candidato propio a gobernador en 2027, más allá de que no prospere una negociación con Jaldo. “Candidato a gobernador va a tener”, afirmaron, aunque reconocieron que todavía no hay precisiones sobre una eventual lista espejo para el Congreso: “Listas para el Congreso espejo, no lo sé” .

Osvaldo Jaldo, Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem

Tucumán: vínculo LLA y Jaldo

En ese esquema, no se descarta que el candidato a gobernador sea Lisandro Catalán, presidente del partido libertario en la provincia y exministro del Interior de la Nación. Catalán, abogado tucumano de 55 años y hombre de máxima confianza del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había manifestado en el pasado su entusiasmo por competir por la gobernación.

Catalán nació en San Miguel de Tucumán y se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Tucumán. Trabajó junto a Francos en la Fundación Acordar, el think tank que impulsó la candidatura presidencial de Daniel Scioli en 2015, y lo acompañó luego en distintas funciones estatales durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Con la asunción de Milei se incorporó a La Libertad Avanza como secretario de Interior y después como vicejefe de Gabinete. En septiembre de 2025 fue designado ministro del Interior, cargo que dejó en noviembre tras la salida de Francos de la Jefatura de Gabinete. Desde entonces conduce el armado libertario en su provincia natal y es uno de los críticos más frecuentes del sistema de acoples que rige en la Constitución tucumana.

La relación entre Jaldo y Catalán ya había mostrado tensiones en marzo pasado, en medio de la emergencia por las inundaciones que afectaron al sur de Tucumán.“¡Basta! La política partidaria puede esperar, la gente no”, escribió Jaldo en su cuenta de la red social X, en respuesta directa al dirigente libertario.

El gobernador remarcó que la ayuda del Gobierno nacional había sido gestionada por su administración en diálogo directo con el entonces ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y no a través de Catalán.

Jaldo, contra la reforma electoral

El cruce por las inundaciones no fue un hecho aislado. Jaldo volvió a cuestionar ayer, en una rueda de prensa, el sistema de listas “colectoras” que evalúa el Gobierno nacional como parte de la reforma electoral, y reiteró su rechazo a la eliminación de las PASO.

“Son noticias mediáticas, son conversaciones mediáticas. No sabemos, y no solo no sé yo, no saben los gobernadores de qué se trata todavía esto de colectoras”, afirmó el gobernador.

Ironizó, además, con los cuestionamientos que en el pasado hicieron dirigentes libertarios al sistema de acoples tucumano: “Alguien de La Libertad Avanza, a lguien que ha venido cuestionando siempre los acoples aquí en la provincia de Tucumán, le tendrá que explicar a los tucumanos qué diferencia hay entre colectora y acople , o por qué ahora sí acople, colectoras, y antes no”.

Catalán no se quedó afuera de esta discusión tampoco: “Usted lleva más de tres años prometiendo una reforma electoral frente a la ciudadanía, iglesia, legisladores, etc y todavía no llego. Y no llegará porque sabe que, compitiendo en igualdad de condiciones, no tendría posibilidades de continuar gobernando”, le respondió en redes sociales.

Señor Gobernador:



Sobre la reforma política, por ahora todo lo que existe son trascendidos periodísticos. Lo único concreto es la intención concreta del gobierno nacional de eliminar las PASO, una herramienta que les cuesta a los argentinos cerca de 250 millones de dólares y que… pic.twitter.com/Ak90p1rToM — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) July 6, 2026

Desde el oficialismo todavía no le pusieron un nombre concreto al sistema de listas de adhesión que buscan impulsar, pero ya se atajan a negar que se tratará de colectoras tal como se las conoce . Así lo adelantó El Cronista en exclusiva.

Ese cruce discursivo convive, sin embargo, con una dependencia legislativa concreta. Jaldo es el impulsor del bloque Independencia, creado en enero de 2024 en la Cámara de Diputados a partir de la ruptura de tres legisladores tucumanos con Unión por la Patria, en el marco de la negociación por la Ley Bases.

Desde entonces respaldó la Ley Bases, el paquete fiscal, el veto al financiamiento universitario y, más recientemente, la reforma laboral. Esa colaboración parlamentaria es, para el oficialismo, un activo que pesa más que las diferencias discursivas con el gobernador en torno a la reforma electoral.

El Gobierno necesita ese respaldo, o al menos la neutralidad de Independencia, para destrabar buena parte del paquete legislativo que negocia de cara al segundo semestre, desde Zonas Frías hasta la propia reforma electoral. La foto de anoche en Tucumán, con Milei y los gobernadores aliados compartiendo el escenario del 9 de Julio, buscará capitalizar ese vínculo en plena negociación por el armado de 2027.