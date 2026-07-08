El presidente Javier Milei y su ex jefe del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, difundieron un nuevo paper académico en el que buscan darle sustento teórico a dos de los principales ejes del Gobierno: la desregulación de la economía y la denominada “batalla cultural”.

El trabajo, titulado Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns (“Escala Mínima Viable: Extinción y Escape bajo Rendimientos Crecientes”), fue presentado por Reidel en sus redes sociales, donde aseguró que el documento constituye “el andamiaje teórico de las ideas del Presidente Milei para sacar a la Argentina de su largo proceso de estancamiento”.

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Según explicó el ex funcionario, que fue titular de Nucleoeléctrica y renunció tras una denuncia de sobreprecios en contrataciones del organismo, el paper desarrolla un modelo económico basado en rendimientos crecientes —en contraposición con los rendimientos decrecientes de la microeconomía tradicional— utilizando herramientas matemáticas.

“Este es el andamiaje teórico de las ideas del Presidente Milei para sacar a la Argentina de su largo proceso de estancamiento . La batalla cultural y la desregulación no son consignas ideológicas. Son, literalmente, cuestión de supervivencia”, escribió Reidel al difundir el trabajo en la ex Twitter.

El Presidente ya había anticipado parte de estas ideas durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos de 2026, donde presentó una versión preliminar del modelo.

Qué sostiene el paper

El trabajo parte de una crítica a uno de los supuestos más utilizados en la teoría económica convencional: que la producción presenta rendimientos decrecientes, es decir, que cada unidad adicional de capital o trabajo aporta cada vez menos al crecimiento.

Para Milei y Reidel, la evidencia histórica muestra lo contrario. Argumentan que la división del trabajo, la innovación tecnológica y la acumulación de conocimiento generan rendimientos crecientes , por lo que las economías modernas no pueden explicarse adecuadamente con los modelos tradicionales.

A partir de ese supuesto, los autores construyen un modelo que concluye que toda economía tiene una “escala mínima viable”. Debajo de ese umbral, sostienen, el colapso económico no es un riesgo sino una consecuencia inevitable del propio modelo.

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Según el documento, existen dos factores capaces de empujar a un país por debajo de ese límite: la pérdida de la cultura del trabajo y un exceso de regulación estatal que reduzca los incentivos para producir e invertir.

El paper también plantea que, una vez superado otro umbral, crecer deja de ser una opción entre varias y pasa a ser la única decisión económicamente racional.

“Las economías tienen un tamaño mínimo por debajo del cual dejan de existir. La cultura del trabajo determina de qué lado de ese umbral vive una sociedad. Un exceso de regulación puede empujarla hacia el lado equivocado”, resume el trabajo. “De estas ideas surgen las políticas del presidente Milei: llevar a la Argentina nuevamente al lado correcto del umbral y convertirla en el país con el que todos soñamos. Una vez cruzado ese umbral, despegar deja de ser un sueño: pasa a ser la única decisión racional”.

La agenda libertaria

Más que un desarrollo de teoría económica desligado de la coyuntura, el propio documento presenta el modelo como una fundamentación del programa de gobierno de Milei.

En la versión para lectores no especializados, los autores afirman que el trabajo “muestra lo que el presidente Milei ha venido argumentando como base de su programa de gobierno”. En particular, sostienen que “la batalla cultural es clave” porque la valoración social del trabajo determina si una sociedad permanece por encima de su umbral de supervivencia, mientras que “la intervención estatal sin control puede destruir el crecimiento” al empujar a la economía por debajo de ese límite.

“Las regulaciones bajan el crecimiento. Por arriba de un umbral la economía implosiona. Por la contraria, bajar regulaciones pone a la economía en un sendero de fuerte crecimiento . Formaliza las políticas de Milei y, explica el sentido de un Ministerio de Desregulación”, sintetizó también la red social X el ministro del área, Federico Sturzenegger.

Una propuesta teórica

El trabajo constituye un modelo teórico que busca describir el funcionamiento de las economías bajo determinados supuestos matemáticos. Como ocurre con cualquier modelo económico, sus resultados dependen de esas hipótesis y no constituyen, por sí mismos, una demostración empírica sobre el comportamiento de las economías reales.