Moratoria Previsional: el Gobierno busca otra chance antes de la prórroga por decreto

La moratoria previsional que beneficia a 800.000 personas sigue paralizada en Diputados, por lo que el Poder Ejecutivo evalúa volver a prorrogarla por decreto, según dijo ayer la titular de la Anses, Fernanda Raverta. Este mediodía, la camporista participará de una reunión "sui géneris" ante la comisión de Previsión y Seguridad Social de esa cámara, para exponer sobre las consecuencias de que el proyecto siga sin ser sancionado. Juntos por el Cambio definió no asistir.

"La oposición no fue a trabajar en diciembre y ahora la gente no puede jubilarse", dijo días atrás la titular de la Anses. Se refería a la sesión que fracasó, luego de que la principal coalición opositora, además de los liberales y el Interbloque Federal, dejaran sin quórum al oficialismo en la sesión que estaba previsto tratar el proyecto. Pero lo cierto es que la iniciativa pulula en Diputados desde junio, tras su aprobación en el Senado.

En diálogo con Radio 10, ayer Raverta volvió a cargar contra Juntos por el Cambio y deslizó que el Ejecutivo evalúa avanzar con un nuevo decreto para prorrogar la moratoria que rige desde 2014. Aunque aclaró que "no es sencillo hacerlo por decreto". Es que, por esa vía, no se puede ampliar el período que alcanza la moratoria .

Tras la sesión que no fue y luego de que Juntos por el Cambio decidiera bloquear cualquier debate en el Congreso como consecuencia de pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema, la camporista y titular de la comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda, convocó a la comisión para hoy a las 11.

Lo curioso es que la comisión tratará un proyecto ya dictaminado . El argumento que es que, "es solo una instancia que al no estar prohibida, usarán para poner en conocimiento el estado del proceso y las consecuencias de que no esté sancionado".

En concreto, de no sancionarse la iniciativa, cerca de 800.000 personas, según los cálculos de la Anses, no podrían acceder a un haber previsional por no cumplir con los 30 años de aporte que exige la ley. Apenas podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima .

Así fue que fueron convocados a exponer, además de Raverta, Sandra Zapatero, de la CTA; Silvana Capese, de AABA; Micaela Mara de APDH; Lucía Ortega, especialista en Derecho Previsional (propuesta por el FIT); Eugenio Semino, defensor de la tercera edad; Sebastián Gramajo, abogado especialista en previsión social, y Javier Palma, Secretario de Acción Social y Previsional de la Asociación Gremial Docente - UBA.

Las autoridades de Juntos por el Cambio se reunieron ayer y decidieron pegar el faltazo al encuentro. Su planteo es que el proyecto ya tiene dictámenes de mayoría y minoría, por lo que hay que tratarlo en el recinto .

La decisión no tiene que ver con la postura que viene tomando la coalición opositora para paralizar el Congreso. De hecho, participarán de la otra reunión de comisión convocada para hoy a 15 para comenzar a tratar en Presupuesto y Hacienda la creación del Monotributo Tech.