El dólar blue hoy sábado 11 de julio cotiza a $ 1490 para la compra y $ 1510 para la venta.

El paralelo viene de cerrar junio con una suba de $ 85 (5,94%). Desde que arrancó 2026, no obstante, acumula una baja de $ 20 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy sábado 11 de julio cotiza a $ 1460 para la compra y $ 1510 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa se mantiene estable tras un arranque de mes al alza (aumento $ 15 la semana pasada). En junio, vale recordar, ganó $ 70 (+4,6%). Además, ya supera en $ 30 el valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1963 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $ 1467,10 para la compra y $ 1507 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1816,64.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante junio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de mayo.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el pasado miércoles la entidad adquirió u$s 34 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 11.542 millones en 103 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.722 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy sábado 11 de julio

El dólar blue hoy sábado 11 de julio cotiza a $ 1490 para la compra y $ 1510 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1460 $ 1510 Dólar Blue $ 1490 $ 1510 Dólar Mayorista $ 1467,10 $ 1507 Dólar MEP $ 1527,15 $ 1527,60 Dólar CCL $ 1572,25 $ 1577,76

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este sábado 11 de julio

El dólar CCL o dólar cable hoy sábado 11 de julio se consigue a $ 1572,25 para la compra y $ 1577,76 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este sábado 11 de julio

El dólar MEP hoy sábado 11 de julio cotiza a $ 1527,15 para la compra y $ 1527,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 11 de julio

El dólar oficial hoy sábado 11 de julio cotiza a $ 1510 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidades Financieras Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.460,00 1.510,00 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.450,00 1.510,00 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.465,00 1.515,00 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.455,00 1.515,00 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.470,00 1.510,00 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.465,00 1.515,00 BRUBANK S.A.U. 1.450,00 1.510,00 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.470,00 1.520,00 BANCO MACRO S.A. 1.460,00 1.519,00 BANCO PIANO S.A. 1.470,00 1.520,00 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.465,00 1.515,00

¿Dólar o tasas? El “trade-off” que marcará el segundo semestre del Gobierno, según la City

Después de un primer semestre en el que la estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas fueron los principales logros del programa económico, la segunda mitad de 2026 podría presentar un escenario bastante menos favorable.

Esa es la principal advertencia del último informe de Econviews, que sostiene que el Gobierno enfrentará un dilema cada vez más difícil de administrar: priorizar la estabilidad del tipo de cambio o mantener tasas de interés bajas para apuntalar la recuperación de la actividad.

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