Tensión en Diputados: el oficialismo no alcanzó el quorum y se cayó la última sesión del año

Una vez más, el oficialismo de la Cámara de Diputados no consiguió el quórum para sesionar para tratar un conjunto de iniciativas, a pesar de haber propuesto ampliar el temario de forma tal de conseguir el respaldo de Juntos por el Cambio. No obstante, la oposición ratificó su decisión de no bajar al recinto.

En conferencia de prensa, Juntos por el Cambio anunció que resolvió no aceptar la propuesta del oficialismo de llevar al recinto la reforma de la Ley de Alquileres y reiteró su postura de no facilitar el número para que se pueda realizar la sesión, con el argumento de que, a su criterio, se trata de "una trampa" del oficialismo.

Moratoria previsional en riesgo: de qué depende que la vote el Congreso antes de su vencimiento

Sin la agenda judicial sobre la mesa, las internas de JxC salen a la luz

En la sesión convocada para hoy, el oficialismo apuntaba a convertir en ley el proyecto de moratoria previsional, que busca que unas 800.000 personas que tienen la edad jubilatoria pero no tienen los 30 años de aportes, puedan acceder a ese derecho, y la aprobación de la creación de ocho universidades.

Apenas se supo que se caía la sesión, desde la Anses emitieron un comunicado de prensa. "Este mes se termina la vigencia de la moratoria y habrá que esperar hasta marzo del año que viene para volver a discutir este Plan de pago de deuda previsional que hubiera dado respuesta a una necesidad urgente", señala el texto que incluye declaraciones de Fernanda Raverta.

Asimismo, la titular de la Anses apuntó contra la oposición al señalar: "La oposición retrasa una ley que están esperando casi 800 mil argentinos y argentinas. Las más afectadas serán las mujeres porque, al cumplir los 60 años sin los 30 de aportes, deberán esperar sin cobertura hasta los 65 años para poder solicitar la PUAM".

qué dice la moratoria

El Plan de Pago de Deuda Previsional impulsado por los senadores de La Cámpora, alcanza a dos grupos. Por un lado, a quienes ya cumplieron la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados. Estas personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación.

Por el otro, quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y no alcanzarán los 30 años de aportes. En este caso, podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes, lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación.