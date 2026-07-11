Falta poco para el inicio de las vacaciones de invierno 2026 y muchos todavía están sacando cuentas para definir escapadas o destinos posibles para descansar. El breve receso, que se concreta este mes (en distintas fechas de acuerdo con la provincia), aparece como momento ideal para viajes “low cost”.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora Focus Market para el Blog Educación Financiera Naranja X, este año se llega con una marcada tendencia hacia los destinos domésticos y las compras de último momento. El tipo de cambio también empieza a jugar un papel determinante en las opciones internacionales.

“Consumidor selectivo”: los destinos nacionales más elegidos

“Se observa una demanda que comienza a moverse, aunque con un consumidor mucho más selectivo y que privilegia la relación precio-calidad”, aseguró Damián Di Pace, Director de la Consultora. “Las reservas en el contexto del mundial muestran una marcada tendencia a las compras de último momento con destinos favorables al mercado doméstico más que al exterior”, remarcó.

En este sentido, entre los destinos nacionales más consultados por los argentinos para viajar en los días de descanso, San Carlos de Bariloche (Río Negro) sigue siendo el más elegido. Además, los argentinos también eligen Ushuaia (Tierra del Fuego); San Martín de los Andes y Villa La Angostura (Neuquén); Mendoza; El Calafate y El Chalten (Santa Cruz); Salta; Jujuy; Córdoba; Buenos aires, entre otros.

Bariloche, el destino estrella: el costo de la nieve

San Carlos de Bariloche se mantiene como el lugar más elegido a nivel nacional. Sin embargo, la brecha de precios según el medio de transporte es significativa. Para una familia tipo (dos adultos y dos chicos de 10 y 12 años) que planea una estadía de 7 noches en un hotel de 3 estrellas con desayuno, los valores son los siguientes:

En avión: el paquete completo asciende a $ 5.242.004 , lo que representa un incremento del 11% respecto al año anterior.

En micro: el costo total es de $ 3.992.207. Si bien es más económico, viajar en avión es un 31,3% más caro que optar por el ómnibus, el cual sufrió un aumento interanual del 57%.

A estos costos hay que sumarles las actividades en la nieve. El pase diario al Cerro Catedral tiene un valor de $ 90.000 por persona (unos $ 160.000 diarios. El alquiler de equipo parte de los 68.500 y una clase de esquí de dos horas se ubica desde los $ 306.000.

Brasil vs. Chile: cuánto cuesta cruzar fronteras

Para quienes apuntan a vacacionar en el exterior, la apreciación del Real brasileño y el Peso chileno frente al dólar encareció un poco los presupuestos, según remarca el informe. En este sentido:

Brasil (Río de Janeiro)

Sigue siendo el favorito internacional por su cercanía. Un paquete de 7 noches para una familia de cuatro personas (vuelo más hotel 3 estrellas) alcanza un total de $ 7.316.904, lo que representa un aumento del 48% interanual.

Chile (Santiago)

El destino es muy buscado para viajes cortos y turismo de compras. El presupuesto para el mismo grupo familiar es de $ 6.043.795, desglosado en $ 4.570.400 de aéreos y $ 1.473.395 de alojamiento.

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Pero, para estos casos, cabe la aclaración de que “exigen mayor planificación y selección cuidadosa”, según precisó di Pace. Y recomendó priorizar paquetes “todo incluido” para mitigar la volatilidad cambiaria.

Las opciones “low cost”: la provincia más elegida y escapadas rurales

Para quienes buscan cuidar el presupuesto sin resignar el descanso, el informe destaca alternativas más accesibles y que requieren menor planificación.

Salta

Viajar a “La Linda” en micro y hospedarse 7 noches en un hotel 3 estrellas cuesta $ 2.080.577 para la familia tipo, menos de la mitad que un viaje a Bariloche en avión. Si se opta por volar a Salta, el costo sube a $ 4.977.730.

Turismo de cercanía

Se consolida la tendencia de viajes cortos a destinos rurales cercanos a la Ciudad de Buenos Aires. Utilizando un auto mediano y considerando estadía, combustible y peajes, los costos totales para un fin de semana son:

San Antonio de Areco: $ 209.424.

Lobos: $ 224.937.

Mercedes: $ 231.496.