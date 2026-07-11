En esta noticia

Este viernes, 10 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este viernes, 10 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9470 - Muerto que sueña

Te puede interesar

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve, por qué se recomienda y en qué momento hacerlo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 10 de julio

 1°9470 11°2745
 2137  12°2390
 3°1057 13°0414 
 5777  14°5604 
 1487  15°4931 
 6°4462  16°4082
 7598  17°7047 
 0345  18°2860 
 3772  19°9769 
 10°2827 20°0059 

Te puede interesar

Echar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan tanto y cada cuánto hay que hacerlo

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña apunta a temas del pasado que siguen activos. Habla de deseos o emociones pendientes de cierre.

También puede ser un llamado a escuchar la intuición y honrar el legado. Soltar lo que ya cumplió su función te dará paz.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña a mano: es sencillo y rápido