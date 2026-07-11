Este viernes, 10 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este viernes, 10 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9470 - Muerto que sueña

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 10 de julio

1° 9470 11° 2745 2° 2137 12° 2390 3° 1057 13° 0414 4° 5777 14° 5604 5° 1487 15° 4931 6° 4462 16° 4082 7° 7598 17° 7047 8° 0345 18° 2860 9° 3772 19° 9769 10° 2827 20° 0059

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña apunta a temas del pasado que siguen activos. Habla de deseos o emociones pendientes de cierre.

También puede ser un llamado a escuchar la intuición y honrar el legado. Soltar lo que ya cumplió su función te dará paz.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.