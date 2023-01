Empiezan las sesiones extraordinarias: qué proyectos tienen chances de avanzar

Arrancó el período de sesiones extraordinarias. A partir de este lunes, el Congreso quedó habilitado para tratar los 27 temas elegidos por el presidente Alberto Fernández. A raíz del pedido de juicio político a la Corte Suprema, apenas un puñado de los proyectos tiene chances de avanzar. Se trata de aquellos que quedaron en manos del Senado, donde el oficialismo puede prescindir de la oposición para legislar. En Diputados el panorama es bien distinto. Al empate que reina en la Cámara baja se le suma una oposición cada vez más desconfiada.

En la Cámara que preside Cecilia Moreau las chances de que haya productividad son bajas. El plato fuerte -y probablemente el único que se deguste hasta marzo- será el avance en comisión del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.

Las intenciones del oficialismo son que los temas "no judiciales", es decir, aquellos vinculados con economía, salud y educación, avancen por "carriles separados". Pero ese escenario es cada vez más improbable.

La desconfianza hacia el oficialismo es grande, motivo por el que la postura de no dar quórum en las sesiones no solo se limita a Juntos por el Cambio.

El temor de algunos diputados no cambiemitas es habilitar el quórum en el recinto y que el Frente de Todos vote y sancione, valiéndose de las ventanas que el reglamento deja abiertas, para sancionar los proyectos judiciales. "¿Sino, para qué están en el temario?", se preguntó uno de los legisladores que descree de las intenciones del oficialismo.

Al menos por ahora, son cuatro los diputados "del medio" que parecerían estar dispuestos a ser la llave del oficialismo para sesionar: el interbloque Provincias Unidas. Pero con esos legisladores, el Frente de Todos cosecharía 123 presentes, seis por debajo de los que se necesitan para dar por iniciado el debate.

Los cuatro diputados de la Izquierda tendrán la postura de siempre: dan quórum según el temario de la sesión. Y, si bien Graciela Camaño, diputada del Interbloque Federal, dijo no estar de acuerdo con la paralización del Congreso, ese espacio sigue sin fijar una postura firme. Es probable que una vez que empiece el debate en comisión del juicio político se aclare el panorama hacia el interior de la bancada en la que conviven ocho diputados.

Que Juntos por el Cambio y los liberales habiliten el quórum, en cambio, ya está totalmente descartado. Si la oposición no da quórum, no avanzará la "exteriorización de activos no declarados" en el exterior, conocido como blanqueo, iniciativa que permitiría al Gobierno captar dólares fuera del radar y garantizar una recaudación extra. También peligran las leyes de Agroindustria y de GNL y la moratoria de la Anses para personas en edad de jubilarse que no cuentan con los aportes necesarios.

Qué leyes podrían avanzar en el Senado

En el Senado el panorama es bien distinto. El jefe del interbloque oficialista, José Mayans, volvió al ruedo tras atravesar un problema de salud. La semana pasada tuvo una agenda cargada de reuniones. Es probable que el formoseño apunte a recuperar el tiempo perdido.

A raíz de su ausencia, sumado a que el oficialista Sergio Leavy viajó a Qatar a ver el Mundial, la intensidad en la Cámara que preside Cristina Kirchner se redujo de manera significativa. Y son varios los temas que quedaron en el tintero.



De los 27 temas de ley que Fernández incluyó en el temario de extraordinarias, apenas un puñado tiene chances de avanzar, son aquellos que están en manos de los senadores. Con asistencia perfecta, más los tres senadores incondicionales al FdT (Clara Vega, Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana), el oficialismo se encontraría en condiciones de sancionar los proyectos habilitados por Fernández.

Ellos son: la ley de alcohol cero al volante, junto con el proyecto que establece el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, así como también la ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica; la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y, por último, el proyecto que crea el área Marina Protegida Bentónica "Agujero Azul".

Fernández también habilitó el tratamiento de una serie de acuerdos. Pero solo puso la lupa en uno, al resto los nombró como "otros". Se trata del pliego de Daniel Rafecas para ser designado Procurador General de la Nación, que presentó Fernández al poco tiempo de asumir como jefe de Estado pero que sigue paralizado.

Por ser un cargo vitalicio, el nombramiento del jefe de los fiscales requiere de una mayoría especial (dos tercios).

Más allá de que la bancada que preside Alfredo Cornejo en el Senado ya avisó que no darán quórum, lo cierto es que el obstáculo de Fernández para avanzar con este pliego no radica en la oposición.

De hecho, Luis Naidenoff, antecesor de Cornejo y jefe de la bancada radical, dijo en varias oportunidades que la oposición estaba dispuesta a acompañar el nombramiento de Rafecas.

En su último año al frente del Ejecutivo, Fernández volvió a insistir con este nombre. ¿Tendrá esperanzas de que avance o solo le quiso enviar un nuevo mensaje a la Vice?