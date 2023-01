Jubilaciones en riesgo por la moratoria previsional: el Gobierno evalúa extenderla por decreto

800 mil jubilaciones corren peligro debido a la falta de tratamiento de la prórroga de la moratoria previsional en las últimas sesiones ordinarias. Es por esto que, aunque el Ejecutivo incluyó en el temario de extraordinarias la cuestión, desde el Gobierno analizan extender la moratoria a través de un decreto.

Así lo informó la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, en diálogo con Radio 10, donde adelantó que "se está evaluando, aunque no es sencillo hacerlo".

Esto se debe a que la extensión de la moratoria para jubilados y pensionados se trata de una cuestión tributaria, una de las pocas sobre las que el Ejecutivo tiene prohibido legislar por decreto, en base a lo dispuesto por la Constitución Nacional.

"El caminito para que esta herramienta exista en la Argentina es el caminito parlamentario", reconoció en este sentido la representante de ANSES, remarcando la importancia de que esta ley salga.

Además, la titular de la entidad previsional apuntó contra la oposición por no dar quorum en la última sesión ordinaria del 2022 en la cual se iba a tratar dicho proyecto debido a su negativa de sesionar por el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia por parte del oficialismo.

"Los diputados de Juntos por el Cambio no fueron a trabajar para discutir leyes y hay 800 mil personas que necesitan esta ley, porque van a estar en condiciones de jubilarse este año, pero no van a poder hacerlo sin esta ley", enfatizó Raverta.



"Lo que nosotros esperamos entonces es que en este período de sesiones extraordinarias se pueda votar la ley, que efectivamente los diputados de la oposición bajen a trabajar, a sesionar y así poder discutir esta ley", agregó.



Así, el Gobierno espera que la moratoria se vote en sesiones extraordinarias "porque solamente hay una de cada 10 mujeres que tiene los 30 años de aportes para jubilarse".

Frente a esta situación, la titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la oficialista Marisa Uceda, volvió a llamar a debate para este miércoles con el objetivo de profundizar en el proyecto, aunque este ya recibió dictamen positivo para pasar al recinto.



Desde La Cámpora justificaron esta inusual decisión explicando que la reapertura del debate en comisión con la presencia de especialistas busca "poner en conocimiento el estado del proceso y las consecuencias de que [el proyecto] no esté sancionado".



En caso de que la extensión de la moratoria previsional no se trate en extraordinarias o no sea aprobada, unas 800.000 personas podrían no jubilarse este año por la falta de años de aportes, pudiendo acceder únicamente a la posibilidad de cobrar la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), la cual supone tan solo un 80% del haber jubilatorio mínimo, es decir, $ 40.099 mensuales.

Al respecto, Raverta cerró adelantando que desde ANSES seguirán "profundizando con creatividad e inteligencia para ver cómo tener este plan de pago de deuda previsional".