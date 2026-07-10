Este viernes, 10 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3247.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,86%.

La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -2.55% y en el último año acumuló un descenso de -15.40%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia bajista: empezó al alza, encadenó varios descensos, tuvo un repunte intermedio sin jornadas estables y cerró a la baja.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 17.80%, superando la volatilidad anual del 13.33%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y posibles movimientos favorables en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3247.47 pesos colombianos, pagarán 324747 pesos colombianos; comprar 200 dólares costará 649494 pesos colombianos y 500 dólares costará 1623735 pesos colombianos.