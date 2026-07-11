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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 10 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el 3258 (Ahogado).

 1°3258 11°5813 
 8158  12°1824
 3°5753  13°0782 
 2336  14°4473 
 2447  15°4378 
 6°7126  16°4573
 0283  17°3647 
 2987  18°8073 
 0395  19°3141 
 10°0566 20°9355 

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La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

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La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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