Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 10 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el 3258 (Ahogado).

1° 3258 11° 5813 2° 8158 12° 1824 3° 5753 13° 0782 4° 2336 14° 4473 5° 2447 15° 4378 6° 7126 16° 4573 7° 0283 17° 3647 8° 2987 18° 8073 9° 0395 19° 3141 10° 0566 20° 9355

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.