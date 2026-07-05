Confirmado | El Gobierno confirmó un aumento para todos los jubilados en julio: cuánto cobrarán los pensionistas. Fuente: Freepik.

Durante muchos años, la jubilación fue pensada como una consecuencia natural de la vida laboral: trabajar, aportar y, al llegar a determinada edad, contar con un ingreso para sostener la etapa posterior al trabajo activo. Esa secuencia formó parte de la promesa previsional de varias generaciones. Pero empieza a mostrar límites frente a una realidad laboral cada vez más fragmentada.

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Hoy muchas personas atraviesan períodos de informalidad, cambios de actividad, monotributo, trabajos independientes o años sin aportes registrados. Otros alternan empleo formal con actividad por cuenta propia. Esa trayectoria hace que una parte creciente de la población llegue a la edad de retiro sin cumplir con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

El problema no es solo previsional. Es económico, social y familiar. Cuando una persona llega a los 60 o 65 años sin ingresos suficientes, también se pone en juego su autonomía y la posibilidad de vivir esa etapa con tranquilidad.

La economía silver obliga a mirar el futuro con más realismo. Vivimos más años, pero no siempre llegamos con ingresos suficientes para sostener la calidad de vida. La jubilación cumple una función importante dentro del esquema de protección social, pero en muchos casos no alcanza. Con una jubilación mínima de $403.317,99, la pregunta se vuelve inevitable: ¿alcanza con depender solo del sistema previsional?

La respuesta, cada vez con más claridad, es que no. Depender exclusivamente de la jubilación puede resultar insuficiente para mantener el nivel de vida que una persona tenía durante su etapa laboral. Por eso, el retiro ya no puede pensarse como algo que se resuelve al final del camino: tiene que empezar a planificarse durante la vida activa.

Complementar ingresos será cada vez más importante. Puede hacerse a través de seguros de retiro, inversiones de largo plazo, ahorro sistemático, activos que generen renta o planificación patrimonial. No se trata de reemplazar la jubilación, sino de no depender exclusivamente de ella. La previsión social, el ahorro y la inversión no son herramientas excluyentes: pueden combinarse para diversificar riesgos.

Esperar la jubilación implica depender principalmente del sistema previsional. Un seguro de retiro, en cambio, permite construir un capital planificado durante los años de actividad para generar ingresos futuros. Una cartera de inversiones de largo plazo busca hacer crecer el patrimonio mediante distintos instrumentos financieros. Cada alternativa tiene una función distinta, y una estrategia sólida no debería apoyarse en una sola fuente de ingresos.

En un país con inflación y cambios frecuentes de reglas, la planificación del retiro debe ser realista. No existe una única herramienta capaz de resolver todos los desafíos de largo plazo. Lo importante es diversificar, adaptar las decisiones al perfil de cada persona y revisar periódicamente el plan.

El error más frecuente es creer que este tema debe resolverse recién a los 60 años. Cuanto antes se empieza, menor suele ser el esfuerzo necesario y mayor es el margen de decisión. Incluso quien llega a los 50 sin haber planificado todavía tiene margen, aunque probablemente necesite un mayor esfuerzo de ahorro.

Los seguros de retiro aparecen como una herramienta posible para quienes buscan previsibilidad. Están diseñados para generar respaldo económico para la etapa posterior al trabajo activo. Además, promueven la disciplina de ahorro mediante aportes periódicos y ayudan a separar esos fondos de los gastos cotidianos.

La pregunta ya no debería ser solo “cuánto voy a cobrar cuando me jubile”. La pregunta más profunda es “de qué voy a vivir cuando mis ingresos laborales ya no sean los mismos”. El retiro no empieza el día en que una persona deja de trabajar. Empieza mucho antes, en cada decisión financiera que toma durante su vida activa.

Planificar el retiro dejó de ser una opción para pocos. En un país con inflación, informalidad laboral y cambios de reglas frecuentes, se convirtió en una necesidad para construir autonomía, previsibilidad y tranquilidad financiera.