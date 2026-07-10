Por qué la tasa libre de riesgo es el piso que toda inversión debería superar
Antes de invertir un peso o un dólar, hay una pregunta que todo inversor debería hacerse: ¿cuánto podría ganar sin asumir prácticamente ningún riesgo de crédito? Esa respuesta, aunque parezca abstracta, es el punto de partida.
Antes de invertir un peso o un dólar, hay una pregunta que todo inversor debería hacerse: ¿cuánto podría ganar sin asumir prácticamente ningún riesgo de crédito? Esa respuesta, aunque parezca abstracta, es el punto de partida.