El negocio de Atalaya encontró un nuevo motor de crecimiento en los aeropuertos. Es que la cadena de medialunas reveló que su local de Aeroparque es actualmente el de mejor desempeño de toda su red, un resultado en línea con el mayor movimiento que vienen registrando las terminales aéreas.

Según Juan Ignacio Castoldi, CEO de Atalaya, esa sucursal viene manteniendo un crecimiento del 75% anual, lo que llevó a la empresa a acelerar sus planes de expansión, que incluyen el desembarco en el aeropuerto internacional de Ezeiza hacia este mes.

Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre enero y mayo pasaron por las terminales del país 21,4 millones de pasajeros, un 3% más que en igual período de 2025 y un récord para el periodo. El incremento estuvo impulsado por los vuelos internacionales , que también alcanzaron su mayor nivel histórico para los primeros cinco meses del año.

“Es irracional lo que ha crecido el negocio de Aeroparque. Los vuelos al exterior se multiplicaron y eso terminó impactando directamente en el local”, explicó Castoldi.

Según el ejecutivo, el mayor movimiento turístico, impulsado por un tipo de cambio que volvió más accesibles los viajes internacionales para los argentinos, aceleró el consumo dentro de la terminal aérea.

“Fue en base a esto que se desprendió la idea de abrir en el aeropuerto de Ezeiza” , confirmó el CEO de Atalaya.

El mítico parador de medialunas de la Ruta 2 Atalaya abrió un stand en el hall público de la planta baja de Aeroparque que es el de mejor peformance de toda la red de franquicias.

La compañía cuenta con 20 locales (dos propios en Chascomús, históricos de la empresa, y 18 a través del sistema de franquicias). En lo que va de 2026 ya inauguró un local en La Plata y proyecta tres aperturas más: Ezeiza, Abasto e Ingeniero Maschwitz, mientras continúa buscando nuevas ubicaciones en centros comerciales, como Tortugas Open Mall y Unicenter.

“Hay lugares donde nuestras franquicias performan muy bien y otros, no tanto. Tenemos casos que crecieron 75%, como en Aeroparque, y otros que incluso retrocedieron. La dispersión es grande”, reconoció el ejecutivo. Sin embargo, en términos consolidados, la empresa registró un crecimiento cercano al 3% interanual.

El contraste se da principalmente entre el interior de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Mientras los locales más alejados de CABA atraviesan un momento más difícil, Aeroparque y algunos puntos del Microcentro son hoy los que empujan el crecimiento de la cadena.

Franquicia de Atalaya: cuánto cuesta abrir un local de medialunas de la marca más famosa

El cambio en el contexto económico también modificó el formato de expansión. La empresa comenzó a privilegiar locales de menor superficie para mejorar la rentabilidad de las inversiones.

Hace unos años, Atalaya buscaba espacios cercanos a los 300 metros cuadrados. Actualmente, las nuevas aperturas parten desde los 150 metros cuadrados. “Hoy, un local de 180 m2 ya lo empiezo a mirar de reojo, porque hay que rentabilizar el negocio. Entre la construcción y los alquileres los costos fijos han subido”, puntualizó Castoldi.

La inversión necesaria para instalar una franquicia ronda los u$s 1200 por metro cuadrado. Es decir que la inversión mínima, para un local de 150 m2 ronda los u$s 180.000.

Según datos de la compañía, la facturación bruta mensual de una franquicia oscila entre $ 70 millones y $ 170 millones, según el formato del local, su superficie y la ubicación. En términos netos, Atalaya estima ingresos promedio del orden de los u$s 60.000 por mes.

De acuerdo con las proyecciones de la empresa, la rentabilidad de una franquicia se ubica entre el 12% y el 15% sobre las ventas netas. Con esos niveles de ingresos, la inversión inicial podría recuperarse en un plazo de hasta 30 meses.

Nueva planta para duplicar la producción

El mes pasado, la empresa inauguró una nueva planta productiva en Chascomús, detrás de su histórico parador ubicado sobre la Ruta 2. El proyecto, que demandó un desembolso de alrededor de u$s 1 millón, permitirá que la empresa duplique su producción actual de medialunas. Así, pasará de tener una capacidad instalada de 20 millones de medialunas anuales a un aproximado de 40 millones.

Si bien esa cifra es la capacidad total que tiene la empresa, en 2025 produjo 17 millones de medialunas y proyecta cerrar este año en torno a las 19 millones de unidades .

Además, tiene en cartera desarrollar nuevos productos en alianza con marcas argentinas. “Queremos lanzar nuestra línea de ropa también y que algún emprendedor, empresa o marca la produzca”, dijo Castoldi.

Actualmente, la firma solo opera en la Argentina. Aunque recibe consultas de potenciales franquiciados en otras regiones, la compañía asegura que por ahora mantiene el foco puesto en el mercado local.

“Solicitudes hay un montón. Nos llegan de Europa, Estados Unidos, Chile y Uruguay. Pero hoy el tipo de cambio hace que exportar desde Argentina no sea la mejor opción y producir afuera implica otro nivel de inversión. Más allá de eso, estamos abiertos a las posibilidades”, apuntó.