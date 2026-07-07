Excelente noticia de ANSES: el Gobierno extendió por un año el plazo para solicitar la Asignación por Embarazo.

El Gobierno nacional resolvió extender por un año el régimen excepcional para solicitar la Asignación por Embarazo para Protección Social que administra ANSES. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 194/2026, publicada en el Boletín Oficial, y mantendrá vigente este mecanismo hasta el 2 de julio de 2027.

La prórroga alcanza a las personas gestantes que deben presentar la solicitud de forma presencial cuando no existen registros sobre su inscripción en el Programa Sumar. Según explicó el organismo, la medida responde a que todavía continúan los trabajos destinados a mejorar el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y ANSES.

Quiénes podrán acceder a la prórroga y cómo funciona el beneficio

La Asignación por Embarazo para Protección Social integra el Régimen de Asignaciones Familiares y está destinada a distintos grupos contemplados por la legislación vigente, entre ellos trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios del Seguro de Desempleo, jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La Asignación por Embarazo para Protección Social integra el Régimen de Asignaciones Familiares (Fuente: archivo).

La prestación consiste en un pago mensual destinado a la persona gestante desde el inicio del embarazo hasta el nacimiento o la interrupción de la gestación, con un máximo de nueve mensualidades. El trámite puede iniciarse a partir de la semana 12 de embarazo, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa.

Cómo se cobra la Asignación por Embarazo y qué documentación debe presentarse

Durante el embarazo, ANSES liquida mensualmente el 80% del monto correspondiente. El 20% restante se abona en un único pago una vez finalizada la gestación, siempre que se presente la documentación exigida para acreditar el nacimiento, la interrupción del embarazo o, según corresponda, el certificado de defunción, además del cumplimiento de los controles médicos previstos por el Programa Sumar.

Junto con la extensión del régimen excepcional hasta julio de 2027, la resolución también habilita a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas de ANSES a dictar las disposiciones necesarias para garantizar la implementación operativa del procedimiento mientras continúan las tareas de actualización de los sistemas de intercambio de información entre los organismos involucrados.