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Este viernes, 10 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 1979 - Ladrón
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 10 de julio
|1°
|1979
|11°
|1072
|2°
|1991
|12°
|8112
|3°
|4660
|13°
|7686
|4°
|2242
|14°
|3777
|5°
|4701
|15°
|8470
|6°
|4616
|16°
|6336
|7°
|6113
|17°
|6812
|8°
|5474
|18°
|2402
|9°
|4706
|19°
|8176
|10°
|8590
|20°
|9269
¿Qué significa soñar con Ladrón?
Soñar con El Ladrón suele indicar miedo a pérdidas, inseguridad o sensación de vulnerabilidad en tu vida.
También sugiere revisar límites y confianza, proteger tus recursos y enfrentar posibles culpas o engaños cercanos.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.