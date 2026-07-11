En esta noticia

Este viernes, 10 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 1979 - Ladrón

Te puede interesar

China enviará 121 autobuses eléctricos y revolucionará el transporte público de esta ciudad latinoamericana

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 10 de julio

 1979 11° 1072 
 2°1991 12° 8112
 3°4660 13° 7686 
 4°2242 14° 3777 
 5°4701 15° 8470 
 6°4616 16° 6336 
 7°6113 17° 6812 
 8°5474 18° 2402 
 9°470619° 8176 
 10°8590 20° 9269 

¿Qué significa soñar con Ladrón?

Soñar con El Ladrón suele indicar miedo a pérdidas, inseguridad o sensación de vulnerabilidad en tu vida.

También sugiere revisar límites y confianza, proteger tus recursos y enfrentar posibles culpas o engaños cercanos.

Te puede interesar

Echar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan tanto y cada cuánto hay que hacerlo

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña a mano: es sencillo y rápido