Este viernes, 10 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 1979 - Ladrón

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 10 de julio

1° 1979 11° 1072 2° 1991 12° 8112 3° 4660 13° 7686 4° 2242 14° 3777 5° 4701 15° 8470 6° 4616 16° 6336 7° 6113 17° 6812 8° 5474 18° 2402 9° 4706 19° 8176 10° 8590 20° 9269

¿Qué significa soñar con Ladrón?

Soñar con El Ladrón suele indicar miedo a pérdidas, inseguridad o sensación de vulnerabilidad en tu vida.

También sugiere revisar límites y confianza, proteger tus recursos y enfrentar posibles culpas o engaños cercanos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.