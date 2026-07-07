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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelantó las fechas de cobro de jubilados y pensionados, debido al feriado del jueves 9 de julio y el día no laborable del viernes 10.

El cronograma de pagos, que incluye además a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Constributivas, se organizará según la terminación del DNI.

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ANSES adelanta el calendario de pagos de julio 2026

El organismo previsional adelantó las fechas de pago de julio debido al fin de semana largo del 9 al 12 de julio.

En este marco, se definió organizar varias de las fechas de cobro a partir del miércoles 8 de julio. Los jubilados y pensionados que cobren hasta un haber mínimo recibirán el pago quiennes tengan DNI terminado en 0 y 1.

ANSES adelantó las fechas de cobro debido al feriado del jueves 9 de julio y el día no laborable del viernes 10 (Fuente: archivo).
ANSES adelantó las fechas de cobro debido al feriado del jueves 9 de julio y el día no laborable del viernes 10 (Fuente: archivo).

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados en julio

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1.
  • Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.
  • Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.
  • Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.
  • Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.
  • Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.
  • Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.
  • Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.
  • Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1.
  • Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.
  • Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.
  • Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.
  • Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.
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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en julio 2026

SUAF, AUH y AUE

  • DNI terminados en 0: 8 de julio
  • DNI terminados en 1: 10 de julio
  • DNI terminados en 2: 13 de julio
  • DNI terminados en 3: 14 de julio
  • DNI terminados en 4: 15 de julio
  • DNI terminados en 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6: 17 de julio
  • DNI terminados en 7: 20 de julio
  • DNI terminados en 8: 21 de julio
  • DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de julio

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de julio al 10 de agosto.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de julio al 10 de agosto.