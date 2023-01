Jubilados ANSES: últimas noticias sobre la moratoria previsional, ¿quiénes no pueden jubilarse sin aportes a partir de enero?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que el 31 de diciembre venció el plazo para inscribirse en la moratoria previsional. Desde enero, las mujeres que no completen los 30 años de aportes deberán esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que equivale al 80% del haber mínimo.

Según el organismo conducido por Fernanda Raverta, el cede de ingresos afectó a 9 de cada 10 mujeres. Sin embargo, ahora el Gobierno volverá a insistir con un nuevo régimen para revertir la situación al incluirlo el proyecto las sesiones extraordinarias previstas para la segunda mitad del mes.



En tanto, sigue vigente la moratoria creada por la Ley 24.476, que contempla que los períodos de trabajo a legalizar deben situarse entre enero de 1955 y septiembre de 1993.

Moratoria ley 26.970: ¿qué es y cuáles son los requisitos?





Este beneficio, previsto en el artículo 37 de la Ley N.° 24.241, permite a las mujeres de entre 60 y 65, sin aportes suficientes, acceder a la jubilación a través de la cancelación de la deuda hasta en 60 cuotas.

Los requisitos son:

Poseer registro de períodos trabajados entre 1/01/1955 al 31/12/2003, desde los 18 años.

Ser mujer mayor de 60 y menor de 65 años.

Moratoria provisional: ¿Qué pasa si pedí turno antes del 31 de diciembre?





"Las personas que accedieron a los turnos antes del 31 de diciembre conservan el derecho a la adhesión al plan de regularización de la ley 26.970, independientemente de la fecha", aclaró ANSES.



De esta manera, todas aquellas personas que no tenga turno o no hayan solicitado la prestación antes del 1 de enero no podrán acceder al beneficio.

Cómo es el nuevo proyecto de moratoria previsional





El nuevo Plan de Pago propuesto por ANSES permite la regularización de los períodos faltantes hasta 2008. Según el organismo, esta medida permitirá la inclusión de 800.000 personas, de la cuales el 60% son mujeres.

En caso de ser aprobado, el Plan de Pago de Deuda Previsional regirá por dos años y permitirá saldar los aportes hasta en 120 cuotas que se descontarían, de forma directa, del haber jubilatorio.

Los puntos claves del proyecto previsional

Los puntos más destacados del proyecto que será debatido en las sesiones extraordinarias son:

Contendrá una Unidad de Pago y una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad, Incluirá lapsos de aportes anteriores a diciembre de 2008, La Unidad de Pago regirá por dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley y podrá ser prorrogado por igual periodo, Para acceder a la Unidad de Pago será necesario cumplir con la edad jubilatoria al momento o dentro del plazo de dos años.