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Perspectivas

Las acciones de los bancos argentinos brillaron hoy en Wall Street y, en una rueda sin liquidación por el día no laborable pero significativa, también en la Bolsa de Buenos Aires.

El contexto positivo movido por el cumplimiento de pagos de bonos y también por la presentación del programa financiero por el Gobierno de esta semana siguen impactando en los bonos en dólares, lo que habilitó un nuevo escalón a la baja del riesgo país, a 402 puntos.

En tanto, los ADR de Grupo Galicia, con 9% de avance, BBVA, con 8,9%, Macro y Supervielle, con 5,8% de mejora, encabezaron las cotizaciones de los ADR en Wall Street, en una carrera en la que también se metieron Central Puerto y TGS, con 6%, entre otras.

Las subas se replicaron en el índice S&P Merval, que mejoró 2,43% donde hubo poco volumen de operaciones, que de todas formas se liquidarán el lunes en el mercado, dado el feriado puente.

El Merval sube “más que nada por factores externos”, diganosticó temprano a Reuters Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero. Añadió que el alza del mercado “es con bajo volumen, por lo que no es muy representativo”.

Contexto

De todas formas, las operaciones se desarrollaron en un contexto que el mercado considera positivo, dado que el viernes se pagaron vencimientos de bonos globales por u$s 2500 millones, una operación que se completará el lunes con el pago de bonares por otros u$s 2000 millones.

El desembolso provocó el miércoles la caída de los niveles de reservas internacionales por u$s 814 millones a u$s 48.700 millones.

La incógnita del mercado se traslada a lo que sucederá el martes con los dólares de los inversores que cobran los cupones, para lo cual el Tesoro habilitó un nuevo bono, el AO29.

Perspectivas

La semana próxima estará signada por las decisiones de inversión con el producto de los cupones que se acreditarán el lunes.

Para capturar parte de esa renta no solo se espera el roll over de los tenedores públcos sino que el Gobierno presentará probablemente otro bonar, el AO29, tratando de obtener dólares para instrumentos con vencimientos posteriores al fin del mandato de Javier Milei.

Los instrumentos de la licitación se conocerán el lunes y la operación se concretará el miércoles.

Sería la réplica de los exitosos AO27 y AO28, con los cuales el Tesoro logró u$s 2000 millones en cada caso.

También las cotizantes comenzarán a presentar balances trimestrales en la Bolsa en un proceso que insumirá todo el mes.