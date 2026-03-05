La economía argentina atraviesa un momento darwiniano. No es una metáfora exagerada: es una descripción bastante precisa del clima que se respira en empresas, gremios y también en despachos oficiales. El modelo que impulsa el presidente Javier Milei propone un ecosistema distinto, con menos intervención estatal, menor protección sectorial, disciplina fiscal estricta y apertura gradual al comercio y la competencia. En ese nuevo hábitat, no todos los sectores sobreviven igual. Algunos se adaptan. Otros quedan expuestos. Y varios están obligados a mutar para no desaparecer. El Presidente lo dijo poco antes del inicio de su mandato al periodista y escritor peruano Jaime Baily: “Van a tener que competir muy bien, ganarse el pan con el sudor de la frente, servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, sino irán a la quiebra”. Una consultora especializada en el sector agropecuario difundió esta semana un informe donde justamente habla del “momento darwiniano” que enfrentan las empresas argentinas. La firma Zorraquin & Meneses subraya: “Ser empresario a veces parece un deporte de riesgo, y requiere dedicación, preparación, flexibilidad y capacidad de adaptación”. Todos los sectores de la producción están siendo sometidos en este momento a ese test. El test del más apto. En los últimos días asistimos a dos eventos bien opuestos: por un lado, el cierre de FATE -matizado con inesperadas confesiones empresarias de cómo funcionó el mercado de los neumáticos en la Argentina en los últimos años- y por el otro, anuncios de inversiones millonarias para los sectores mineros y energéticos. Un resumen concreto de “ganadores y perdedores”. Lo que dice este informe es que durante décadas, buena parte del entramado productivo argentino “creció bajo condiciones artificiales: protección arancelaria elevada, subsidios cruzados, brechas cambiarias que premiaban la especulación y un Estado dispuesto a intervenir para sostener rentabilidades”. Ese esquema generó campeones domésticos, pero también ineficiencias acumuladas. El nuevo paradigma rompe esa lógica. La pregunta ya no es quién tiene mejor lobby, sino quién puede competir. En este escenario, hay sectores naturalmente mejor posicionados. Así lo afirma un reciente trabajo de la consultora Abeceb. “Energía es el caso más evidente. Con Vaca Muerta como activo estratégico y un marco regulatorio más previsible, el complejo hidrocarburífero tiene ventajas comparativas reales. No depende de subsidios sino de productividad y escala. Lo mismo ocurre con la minería, particularmente el litio en el NOA, donde la demanda global empuja inversiones que trascienden la coyuntura local.” También el complejo agroindustrial muestra capacidad de adaptación. Acostumbrado a lidiar con volatilidad cambiaria, retenciones y shocks climáticos, el campo argentino opera bajo la lógica de eficiencia permanente. Con reglas más estables y menor presión fiscal —si esa promesa se consolida— puede convertirse en uno de los motores de acumulación de divisas del nuevo modelo. Siempre está la cuestión del impacto de una posible nueva baja de retenciones. En el campo repiquetean hoy las palabras del presidente Javier Milei en la Rural 2025, cuando ante el reclamo del público presente por las retenciones, respondió: “Gracias pero todavía falta… a mitad del año vas a ver cuando las hagamos cero”. En el otro extremo, los sectores más protegidos enfrentan el test más severo. Para Abeceb, la industria que creció al amparo de barreras comerciales altas y mercado interno cautivo hoy compite con importaciones más accesibles y consumidores con menor poder adquisitivo”. Textil, calzado y algunos segmentos metalmecánicos sienten el impacto. No es necesariamente una sentencia de muerte, pero sí una exigencia de reconversión: mejorar productividad, invertir en tecnología, buscar nichos exportables. El comercio y los servicios también atraviesan su propio filtro evolutivo. El fin de la nominalidad desbordada elimina ganancias extraordinarias asociadas a la remarcación permanente. La rentabilidad vuelve a depender del volumen y la eficiencia, no de la inflación. Es un cambio cultural profundo para una economía habituada a sobrevivir indexando. Esto explica, en parte, por qué grandes cadenas de consumo masivo buscan salir del país. El mercado laboral refleja esa tensión. Con caída inicial de actividad y recomposición posterior más selectiva, el empleo privado formal crece de manera desigual. Las empresas intensivas en capital y con inserción externa muestran dinamismo; las orientadas exclusivamente al consumo interno tardan más en recuperar terreno. En clave darwiniana, la pregunta es si el nuevo marco facilitará la adaptación o simplemente acelerará la expulsión. Este proceso no está exento de costos sociales. En toda selección natural hay organismos que no logran adaptarse. Pymes con estructura pesada, empresas altamente endeudadas en pesos durante la inflación y sectores dependientes de subsidios enfrentan un ajuste doloroso. El desafío político es administrar esa transición sin fractura social. Hay un dato a mirar con atención. Las grandes inversiones están yendo hacia la minería, el gas, el petróleo. Una manera de mirar este fenómeno. Las provincias mineras representan hoy algo más del 6% del PBI argentino, y un porcentaje similar del empleo total. Hoy se benefician de las inversiones más grandes, incentivadas además por el RIGI. En el otro extremo, la provincia de Buenos Aires (que explica el 32% del PBI y el 35% del empleo), sobre todo el territorio que rodea a la Capital, concentra más población y más puestos de trabajo hoy amenazados por la reconversión de la economía. Inauguraciones cerca de la Cordillera, cierres, suspensiones y piquetes en el conurbano. Días atrás, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, hablaba de dejar un poco de lado “la agenda del conurbano”. Lo dice el mandatario de una provincia que está recibiendo todo el tiempo inversiones mineras. El “momento darwiniano” no implica una lógica de sálvese quien pueda, sino una redefinición de incentivos. Los consultores señalan que el Estado deja de ser escudo permanente y pasa a ser árbitro. La rentabilidad ya no proviene de distorsiones sino de eficiencia. En términos económicos, se trata de pasar de una economía de renta a una economía de productividad. Ricardo Arriazu suele repetir que estamos en la parte del cambio donde la construcción de lo nuevo corre más lento que la destrucción de lo viejo. Esos dolores se sienten en algunas actividades con fuerza. Como en la teoría de Darwin, no sobreviven necesariamente los más grandes ni los más antiguos, sino los que mejor se adaptan al cambio. La Argentina de Milei propone un ecosistema distinto. El resultado dependerá de quién logre evolucionar a tiempo.