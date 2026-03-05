Esta mañana, Luis Caputo adelantó que se reactivarán las obras de las dos represas hidroeléctricas de Santa Cruz, suspendidas desde hace más de dos años. “Se reactivan las obras de las represas de Santa Cruz”, anunció el ministro de Economía a través de sus redes sociales. Y agregó: “Acordamos el reinicio de las obras de las represas de Santa Cruz, que llevaban años de suspensión por incumplimientos contractuales”. En primer lugar, se finalizará el proyecto de la represa La Barrancosa-Jorge Cepernic, cuya obra registra un avance en torno al 40%. Esto será posible gracias a un nuevo desembolso del gobierno chino, el cual inicialmente ya financiaba la construcción, a través de un consorcio de bancos. Según Caputo, Cepernic “podría finalizarse en el año 2030 y aportar 1860 GWh al Sistema Argentino Interconectado, fortaleciendo la matriz energética nacional”. Por su parte, aún restan definiciones en torno a la represa Néstor Kirchner (Cóndor Cliff), cuyo avance es hoy del 20% y se encuentra trabada desde fines del 2023 por deslizamientos de suelo. La noticia de la reactivación de Cepernic la compartió también la provincia de Santa Cruz luego de que, este miércoles por la noche, se firmara la Adenda N°12 que “permite ordenar las condiciones del proyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz”. De esta forma, la principal empresa a cargo de la obra, la china Gezohuba, reanudará la construcción de la hidroeléctrica que sufre retrasos desde hace años. Según informó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, “150 trabajadores ya se están realizando la revisación médica para incorporarse en los próximos días” al proyecto en su nueva etapa. Se trata de la obra más grande de la provincia, con impacto en su economía, a la vez que resulta clave para la generación de energía a nivel nacional. Así lo destacó Vidal: “Esta obra va a generar empleo genuino, movimiento económico y oportunidades para muchas familias santacruceñas”. Originalmente, tras su licitación en la última gestión de Cristina Kirchner, la represa Cepernic debía estar lista para 2021. Sin embargo, los cambios de gestión, preocupaciones ambientales y tensiones por el financiamiento demoraron y finalmente pararon la obra. También aportó al freno las críticas del presidente Javier Milei a China, quién inicialmente dijo que no negociaría con “comunistas”. Sin embargo, con el tiempo el mandatario moderó su discurso y hoy ve a la relación comercial con Pekín como algo inevitable e incluso clave en su misión de abrir la economía argentina y bajar precios. Inicialmente, la reactivación de las hidroeléctricas santacruceñas, con Cepernic a la cabeza, fue respaldada por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, clave para la firma del memorándum entre las partes a mediados del año pasado para retomar las obras. Así, luego de que se resolviera el reclamo de la constructora al Estado Nacional por una deuda en torno a los u$s 300 millones, el Gobierno y la provincia de Santa Cruz finalmente cerraron este miércoles el acuerdo para financiar los trabajos. Así, se resolvió el problema del financiamiento que trababa el reinicio de las obras a través de un nuevo crédito de bancos chinos por u$s 150 millones. Técnicamente, el dinero lo otorga el gobierno chino a través de un consorcio de bancos que agrupa al ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), el Bank of China y el China Development Bank Corporation. Se harán cargo de la obra el consorcio de empresas UTE, compuesto por la china Gezohuba en un 54% y las argentinas Eling Energía, con un 36%, e Hidrocuyo, con 10% de participación.