Las expectativas de los industriales empeoraron y la producción volvió a marcar una caída respecto del año pasado. Enfriamiento de la demanda empuja las ventas a sus peores niveles. Los datos dan cuenta de la alarma ante las importaciones, el empeoramiento de las expectativas y un impacto mayor sobre las pymes, y llegan luego de que se cristalizara la tensión del Gobierno con el sector. La Unión Industrial Argentina (UIA), conducida por Martín Rappallini, respondió este martes a las acusaciones que el presidente Javier Milei lanzó el domingo contra el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, cuando lo acusó de amenazar con liquidar dividendos para intentar quebrar el mercado de cambios. La central industrial reclamó respeto y diálogo con el sector privado. El 53% de los encuestados por la UIA dijeron que empeoró el nivel de la producción, mientras que solo el 13% dijo que veía un aumento. En comparación con enero de 2025, aumentó en 10 puntos los que consideran que empeoró el nivel de producción y cayó en 5 puntos los que dicen que subió la producción. Respecto de la encuesta de octubre, aumentó en 13 puntos los que declaran que empeoró la producción, mientras que se redujo en 8 puntos los que dicen que subió. El Monitor de Desempeño Industrial, índice de la UIA que anticipa el dato de actividad del sector, se ubicó en 36,5 puntos en enero de 2026, lo que implicó una caída de 7,5 puntos respecto del relevamiento de octubre y de 5,6 puntos respecto de enero de 2025. El 54,7% de las empresas declaró tener caídas en sus ventas al mercado interno. Se trata del tercer valor más alto de la serie. Solo el 13,3% dijo tener aumentos de ventas. Para las exportaciones, el 30% dijo que cayeron sus ventas al exterior, y solo el 14,3% registró subas. El 22,2% de las empresas dijo haber tenido caída en su plantilla de trabajadores. La mitad de ellas dijo haber aplicado despidos o recortes ante la menor actividad, el 41,4% redujo turnos y el 22,9% aplicó suspensiones. Para lo que resta del año, el 19,4% plantea aumentar su plantilla, y el 26% prevé reducirla. Las pymes presentar peores desempeños en materia de producción y ventas. También replicaron los problemas de morosidad difundidos en la sociedad. El 45,6% de las empresas dijo tener problemas para pagar salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos. Las mayores complicaciones se concentraron en el pago de impuestos y proveedores, reflejando y amplificando el estrés de la cadena de pagos. El 5,4% presentó atrasos en todos los pagos mencionados. Además, marcaron que los atrasos se les tradujeron en mayores costos financieros (39,8%) y el aumento del endeudamiento o la necesidad de financiarse en el costo plazo (38,1%). Para el 46,1% de las empresas, la caída de la demanda interna es su mayor problema. El segundo puesto de preocupaciones lo ocupan los costos, que abandonaron el primer puesto. Crecieron además las inquietudes sobre la competencia externa, en especial las dificultades para competir con los productos importados. El 19,4% de los encuestados dijo que era un problema. Se redujo la proporción de empresas que prevé mejoras en su situación económica (47,8% frente al 60,4% del relevamiento anterior), en su sector de actividad (41% frente al 57,0%) y en el contexto económico nacional (51% frente al 68,6%).