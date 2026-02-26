Con un 31,9%, la industria del neumático fue, por lejos, el rubro de mayor caída en 2025 del índice de actividad que elabora la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). Para comparar, mientras la producción de vehículos se retrajo en un 3,1%, las exportaciones de autopartes lo hicieron en un 2,9% y el índice de actividad de fabricación de piezas para vehículos se retrajo 3,9 puntos. El dato cobra relevancia en estos días, después del anuncio de cierre de FATE, una de las tres fábricas de cubiertas que operaban en el país y, además, la única de esas empresas que era de capital nacional. “De los rubros asociados al sector, la venta de combustible registró un aumento en su actividad, que fue del 1,2%”, consigna el informe. “El resto de los rubros del sector presentó una caída”, subrayó. “Hubo un impacto por la caída en la producción de vehículos, que afectó a gran parte de los proveedores, sumado a la cancelación de proyectos y a otros nuevos pero con mucha menor integración local”, explicó Juan Cantarella, director ejecutivo de AFAC. Hasta el cierre de FATE, la Argentina tenía tres fábricas de neumáticos: la japonesa Bridgestone, en Llavallol, y la italiana Pirelli, en Merlo. Las dos multis tienen más penetración en la provisión de equipo original -es decir, automotrices- que la que tenía la empresa de Javier Madanes Quintanilla en ese segmento. Si bien todas tienen más participación del mercado de reposición en sus ventas, ese peso era mucho mayor para FATE, que en el último lustro perdió el destino principal de sus despachos: la exportación. En consecuencia, el sector quedó más expuesto a la competencia de productos importados -en especial, de China- que hubo en los últimos dos años. Según datos de AFAC, en 2025, se importaron 7,8 millones de neumáticos sobre un mercado ligeramente superior a los 10 millones anuales. En volúmenes, el crecimiento de cubiertas fabricadas fuera del país fue del 44%. En valores, el salto general fue de u$s 462 millones en 2024 -año de demanda en el aftermarket mucho más deprimida, además- a u$s 663 millones en 2025. En el caso de las importadas a China, se dispararon más del 80% en volúmenes y 45% en dólares. En 2025, la industria automotriz produjo 490.876 unidades, 3,1% menos que en 2024 y segundo año consecutivo en retracción, de acuerdo con datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). El inicio de 2026 se mantuvo por ese camino descendiente: en enero -último dato disponible- , la baja fue del 30 por ciento. Ante esta perspectiva, Cantarella auguró que, “al momento, se repetiría en 2026″ la caída registraa en todos los segmentos del sector autopartista. “En este contexto, resulta urgente empezar a discutir reglas de origen más realistas en el Mercosur, con mayor contenido industrial de la región y una política arancelaria con respecto a China más alineada con lo que está llevando a cabo los Estados Unidos y la Unión Europea. Tenemos que empezar a comparar peras con peras y manzanas, con manzanas”, graficó.