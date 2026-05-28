Cerró una importante fábrica de calzados: por qué y cómo se acordaron las indemnizaciones, según la reforma laboral
El Grupo Dabra, dueño de Dexter, Stock Center, Moov y Netshoes, cerró su planta de calzado en Catamarca. Consultado por El Cronista, el sindicato advirtió que el sector está en una crisis y que hubo acuerdo indemnizatorio.
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