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Santander busca ponerse regio con las pymes de Nuevo León y formalizó una alianza estratégica con la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de ese estado, con el que el banco canalizará créditos con una bolsa de MXN $100 millones para impulsar el crecimiento, profesionalización y financiamiento de las pequeñas y medianas empresas afiliadas a la Cámara.

Este acuerdo forma parte de la agenda que impulsa Caintra para fortalecer el acceso a financiamiento de las Pymes en el estado, para que los socios de Caintra accedan a los créditos de Santander con condiciones preferenciales, sujetas a evaluación de riesgo y al perfil crediticio de cada empresa.

La oferta considera una bolsa disponible de hasta MXN $100 millones de pesos en crédito colocado, aplicable a productos como Crédito Simple y Crédito Ágil, con alternativas de tasa fija y variable, así como beneficios específicos en comisión por apertura para los primeros créditos formalizados bajo la alianza.

A través de este acuerdo, los socios de Caintra podrán acceder a una oferta integral de Santander diseñada para acompañar a las empresas en sus distintas etapas de desarrollo, combinando soluciones financieras, herramientas digitales, beneficios empresariales, programas de formación y capacidades de expansión internacional.

Durante el anuncio, Marcos Abal Soneira, Director Ejecutivo de Pymes en Santander México, destacó que Nuevo León tiene un papel estratégico como polo industrial, manufacturero y exportador del país, y sus Pymes exigen soluciones financieras ágiles que les permitan seguir generando empleos y desarrollo, y por ello abriremos la llave del crédito y beneficios no financieros para darles el acompañamiento que necesitan en alianza con Caintra.

Además, Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra Nuevo León, destacó que el objetivo del convenio es establecer una colaboración que permita a las empresas afiliadas a Caintra acceder a una oferta financiera más competitiva, pensada para acompañar sus necesidades de operación, inversión y desarrollo.

“Además, estamos impulsando que cada vez más empresas puedan construir historial crediticio, ampliar sus alternativas de financiamiento y acceder a condiciones más competitivas a partir de una mayor diversidad de opciones”, dijo.

Beneficio adicional

Además de las soluciones de financiamiento, la alianza incorpora una oferta de valor no financiera enfocada en fortalecer la operación y profesionalización de las Pymes, mediante 5,000 becas de Santander Open Academy, acceso a programas de formación, herramientas tecnológicas, beneficios comerciales y plataformas orientadas al emprendimiento, innovación y desarrollo de talento, señaló el banco.