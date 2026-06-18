Salvador Di Stefano, conocido popularmente como el Gurú del Blue, ofreció un nuevo análisis sobre las perspectivas de inversión y propuso una estrategia de diversificación de cartera para obtener grandes rendimientos en pesos y en dólares.

Con el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, que rondan los u$s 50.000 millones, y la esperada mejora en la calificación crediticia de Argentina, Di Stefano consideró que se abre un escenario propicio para un instrumento financiero clave.

En una entrevista por Border Periodismo, el especialista mencionó que la inversión en bonos soberanos representa hoy una oportunidad estratégica para el ahorrista.

El bono que recomienda el Gurú del Blue

“Si sos una persona ansiosa y tenés miedo de perder, compra un bono como el AO28, que es de corto plazo. Si invertís u$s 9.500, todos los meses te paga 50 dólares (hasta octubre de 2028)”, recomendó el Gurú del Blue.

Este instrumento, destacó, permite que el ahorrista “toque y mire” su ganancia todos los meses sin afectar el capital inicial. Para quienes poseen un excedente mayor, Di Stefano ejemplificó que una inversión de u$s 95.000 generaría 500 dólares por mes.

“Lo más importante es que no pagás ni Ganancias ni el impuesto a los bienes personales”, destacó el especialista, ya que la ganancia obtenida por la compra de bonos argentinos está desgravada .

Según su visión, esta inversión permite preservar el valor del dinero y obtener una rentabilidad que estima en torno al 6,5% anual en dólares.

¿Cómo debe ser la cartera ideal según el Gurú del Blue?

“La mejor inversión es la que te deja dormir tranquilo“, enfatizó Di Stefano. En ese sentido, sugirió siempre mantener una cartera diversificada que incluya una porción en pesos y otra en bonos en dólares.

Concretamente, propuso esquemas según el tipo de inversor que van desde el 50% en moneda local hasta carteras más conservadoras con un 80% en pesos y un 20% en bonos en dólares.

Respecto a opciones como el Bitcoin, Di Stefano fue tajante al desaconsejarlas para perfiles conservadores por su “alta volatilidad”.